Burning Topic: తమిళ రాజకీయాల్లో ఆపరేషన్ ఎల్ కలకలం
Burning Topic: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
Burning Topic: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ మరో భారీ స్కెచ్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో పూర్తి మెజారిటీ రాకపోయినా ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టేందుకు తంటాలు పడ్డ విజయ్, ఈ పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కాలని భావిస్తున్నారు. ఏఐడీఎంకేకు చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలను ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేయించి టీవీకేలో సన్నాహాలు చేస్తోందని ప్రచారం జరుగుతుంది.
వీరంతా ఉపఎన్నికల్లో టీవీకే తరపున పోటీ గెలిచేలా ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఇది సక్కెస్ అయితే విజయ్కు అసెంబ్లీలో సొంత మెజారిటీ దక్కి కాంగ్రెస్ మీద ఆధారపడే అవసరం తగ్గుతుంది. మరోవైపు ఇండీ కూటమిలోకి తిరిగి వచ్చే ప్రతిపాదనను స్టాలిన్ తిరస్కరించారు.
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