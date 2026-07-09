Burning Topic: ముంచుకొస్తున్న ఎల్ నినో ముప్పు
Burning Topic: సూపర్ ఎల్నినో ముప్పుపై ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WMO), భారత్ ఐఎండీ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి.
Burning Topic: ఎల్నినో పేరు వినగానే ప్రపంచం వణికిపోతోంది. ఈ ఏడాది అంచనా వేసిన సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం ఇప్పటికే మొదలైంది. సెప్టెంబర్ నాటికి తీవ్ర రూపం దాల్చే ముప్పు పొంచి ఉంది. ఎల్నినోతో తీవ్రమైన వడగాల్పులు, కరవు, అకాల భారీ వర్షాలు, వరదలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. ఎల్నినో ప్రభావం మన దేశంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వ్యవసాయం, విద్యుత్, తాగునీరు, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక రంగాలపై పడే ప్రభావాన్ని సమన్వయంతో ఎదుర్కోవాలని, రైతులకు ఆదుకునే చర్యలు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.
మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రపంచాన్ని ఆందోళనకరంగా మారుస్తున్నాయి. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని ఉష్ణ మండల ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఎల్నినో పరిస్థితులు రానున్న రోజుల్లో అత్యంత వేగంగా బలపడనున్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ WMO ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. ఈ ప్రభావంతో ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు, కరవు, అకాల భారీ వర్షాలు, వరదలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని వెల్లడించింది.
జూలై, సెప్టెంబరు మధ్యలో అది ఉగ్రరూపం దాల్చుతుందని చెవుతున్నారు. సాధారణంగా ఎల్నినో పరిస్థితిని బట్టి బలహీనం, మధ్యస్థం, తీవ్రం, అత్యంత తీవ్రంగా డబ్ల్యూఎంవో విభజిస్తుంది. ఈఏడాది ఎల్నినో పరిస్థితి తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంటుందని ఆ సంస్థ హెచ్చరించింది. కీలకమైన ప్రాంతాల్లో సగటు సముద్ర ఉష్ణోగ్రత 2 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరగవచ్చని అంచనా వేసింది. పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ప్రపంచ దేశాలకు సూచించింది.
ఎల్నినో అనేది ఎల్నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ అనే వాతావరణ వ్యవస్థలోని 3 దశల్లో ఒకటి. మధ్య, తూర్పు ఉష్ణమండల పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఎల్నినో కారణంగా వర్షపాతం తగ్గడంతో పాటు అకాల, తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పులు కూడా సంభవిస్తాయి. రుతుపవనాలు బలహీనపడి, ఎండ తీవ్రత, వాతావరణంలో వేడి విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
అకాలంగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు, వడగండ్ల వానలకు దారితీస్తుంది. ఎల్నినో ఉన్నంత మాత్రాన వర్షాలు అసలే పడవని కాదు. వర్షాలు పడాల్సిన సమయంలో పొడి వాతావరణం ఉండి, రుతుపవనాలు ముగిసే సమయంలో అకస్మాత్తుగా భారీ వర్షాలు పడే ప్రమాదం ఉంటుంది.ఎల్నినో పరిస్థితులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని, సంస్థ ముందుగా అంచనా వేసినట్లుగానే ఇవి వేగంగా బలపడుతున్నాయని డబ్ల్యూఎంఓ ప్రధాన కార్యదర్శి సెలెస్టే సౌలో తెలిపారు
ప్రపంచంపై ఇప్పటికే ఎల్నినో పరిస్థితులు ప్రారంభమైనట్లు అమెరికా వాతావరణ సంస్థ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏకంగా 14,500 కిలోమీటర్ల పొడవున్న కెల్విన్ వేవ్ తూర్పు దిశగా కదులుతోంది. నిశ్శబ్దంగా ప్రయాణిస్తున్న సముద్రం లోతుల్లోని ఈ భారీ వేడి నీటి ప్రవాహం ప్రపంచ వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలను అప్రమత్తం చేసింది. దీన్ని నాసా–యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉపగ్రహం అత్యంత స్పష్టంగా నమోదు చేసింది.
ఈ వేడి నీరు తూర్పు పసిఫిక్కు చేరుకున్నప్పుడు సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. సాధారణంగా పసిఫిక్లో తూర్పు నుంచి పడమర వైపు వీచే ట్రేడ్ గాలులు వేడి నీటిని ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా వైపు నెట్టేస్తాయి. అయితే ఆ గాలులు బలహీనపడితే, ఆ వేడి నీరు తిరిగి తూర్పు వైపు ప్రయాణిస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టం 15 సెంటీమీటర్ల వరకు ఎత్తు పెరిగినట్లు ఉపగ్రహాలు గుర్తించాయి.
భారత్లో ఇప్పటికే ఎల్నినో పరిస్థితులు ప్రారంభమైనట్లు వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకటించింది. నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో ఇవి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 40 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఎల్నినో కూడా ఒకటని ఐఎండీ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా మధ్య భారతదేశంలో 50.4 శాతం వర్షాభావం నమోదైంది.
జులై నెలలో దీర్ఘకాలిక సగటు వర్షపాతంలో 94 శాతం మాత్రమే వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నా ఇది తాత్కాలికమేనని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్నినో ఉన్నప్పటికీ, హిందూ మహాసముద్రంలో పాజిటివ్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ ఏర్పడితే, అది ఎల్నినో ప్రభావాన్ని తటస్థం చేసి భారత్లో మంచి వర్షాలు కురవడానికి సహాయపడుతుంది.
మన దేశంలో ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా ఇప్పటికే నైరుతి రుతుపవనాలు మందగించాయి. ఇది వాతావరణ అసమతుల్యతకు కారణమవుతోంది అనేక రాష్ట్రాలకలె సగానికి పైగా సాగు భూమి వర్షాధారమే. వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల వరి, సోయాబీన్, మొక్కజొన్న, పత్తి వంటి ఖరీఫ్ పంటల సాగు తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది.
నీటి లభ్యత లేక పంటల దిగుబడి పడిపోతుంది, ఇది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరియు రైతుల ఆదాయాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. వర్షాలు లేక నదులు, కీలక జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలు ప్రమాదకరంగా పడిపోయు ప్రమాదం ఉంది. తాగునీటికి, సాగునీటికి భూగర్భ జలాలపై ఆధారపడటం పెరిగి బోర్ బావులు ఎండిపోతాయి. వ్యవసాయోత్పత్తి తగ్గడం వల్ల మార్కెట్లో పప్పుధాన్యాలు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాల ధరలు పెరిగి ఆహార ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది.
దేశ జీడీపీలో వ్యవసాయ రంగం వాటా కీలకం కాబట్టి, ఎల్నినో దేశ మొత్తం ఆర్థిక వృద్ధిని మందగింపజేస్తుంది.
ఎల్నినో కేవలం వాతావరణ మార్పు మాత్రమే కాదు.. రైతుల ఆర్థిక భవిష్యత్తును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో మార్పులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతులు వర్షం మీద ఆధారపడేలా కాకుండా, సాంకేతికతను జోడించి ఆధునిక సాగు, ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మళ్లించినప్పుడే ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తులను ఎదుర్కోవచ్చు. తక్కువ నీటితో సాగయ్యే ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ప్రోత్సహించాలి.
వరి, మొక్కజొన్న వంటి సంప్రదాయ పంటలతో పాటు మార్కెట్లో నిరంతర డిమాండ్ ఉన్న, నూనె గింజలు, పప్పు దినుసుల సాగుపై రైతులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతులకు సకాలంలో శాస్త్రీయ సల సలహాలు, ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాలు, సాంకేతిక సహాయం అందించడం ద్వారా నష్టాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ, శాస్త్ర వేత్తలు, రైతులు సమన్వయంతో పనిచేస్తే వర్షాభావం ప్రభావాన్ని అధిగమించడం సాధ్యమవుతుంది.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్న వేళ కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. ఈ అంశంపై ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించింది. వ్యవసాయం, విద్యుత్, తాగునీరు, ఆరోగ్యం, ఆర్థికం, వాతావరణ శాఖల అధికారులు ఈ సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్రల్లో రుతుపవనాల రాక ఆలస్యమైనప్పటికీ, జూలై తొలి వారంలో కురిసిన వర్షాల వల్ల దేశ లోటు 12 శాతానికి తగ్గిందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు.
ముప్పును ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉన్న 262 జిల్లాల కోసం ప్రత్యేక వ్యవసాయ అత్యవసర ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, పీఎం ఫసల్ బీమా యోజనల పరిధిని పెంచనున్నట్లు తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పన కోసం వీబీజీరామ్జీ ద్వారా ఇప్పటికే కోటి పనిదినాలు కల్పించినట్లు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ తాగునీరు, పశుగ్రాసం కొరత రాకుండా చూడాలని నిర్ణయించారు.