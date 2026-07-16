Off The Record: తెలంగాణలో సింగరేణి చుట్టే రాజకీయం
Off The Record: తెలంగాణ కొంగు బంగారం సింగరేణి చుట్టూ రాజకీయం వేడెక్కుతోంది.
Off The Record: సింగరేణి. తెలంగాణ ప్రాంత కొంగు బంగారం. గోదావరి బెల్ట్కు కల్పతరువు. కానీ అదే సింగరేణి ఇప్పుడు పార్టీలకూ రాజకీయ అస్త్రంగా మారుతోంది. నేతల బొగ్గుబాయి బాట అగ్గి పుట్టిస్తోంది. ఇంతకు అన్ని పార్టీలు సింగరేణి సెంట్రిక్ గా రాజకీయాలు చేయటానికి కారణం ఏంటి?
సింగరేణిలో ఉత్పత్తైన బొగ్గు మాయమైన మాట వాస్తవమేనా..? సింగరేణిని కాపాడుతున్నామని అధికార పార్టీ చెప్తోన్న దానిలో వాస్తవం ఎంత? రానున్న ఎన్నికల్లో సింగరేణి కార్మికులు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారా..? సింగరేణిలో అసలు ఏం జరుగుతుంది..? వాచ్ థిస్.