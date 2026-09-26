News Analysis: ఓటు హక్కుపై కొత్త వివాదం.. అసలు 'సర్' (SIR) ప్రక్రియ వెనుక అసలు విషయమేంటి?
News Analysis: ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR), ఓటు హక్కుపై కొత్త వివాదంపై hmtv ప్రత్యేక విశ్లేషణ. బీజేపీ నేత వెంకట్ రెడ్డి మరియు ఇతర ప్యానెల్ సభ్యుల చర్చ.
News Analysis: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ మరియు ఓటు హక్కుపై చెలరేగిన వివాదంపై hmtv ప్రత్యేక విశ్లేషణ నిర్వహించింది. కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం ఉపయోగించే 'ఫామ్-6' (Form 6) లో మార్పులు, మ్యాపింగ్ విధానం మరియు దీనివల్ల ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ డిబేట్ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఎలక్షన్ కమిషన్లో పూర్తి స్థాయి ఏకాభిప్రాయం లేకుండానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని, దీనివల్ల కోట్ల సంఖ్యలో అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగిపోయే ప్రమాదం ఉందని కాంగ్రెస్ సహా ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఎన్నికల ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా, ఫుల్ప్రూఫ్గా మార్చేందుకే ఈ సవరణలు చేపడుతున్నట్లు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు వెంకట్ రెడ్డి తెలిపారు. కొన్ని సాంకేతిక ఇబ్బందులు లేదా డాక్యుమెంటేషన్ సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ, అధికారులు వాటిని సరిదిద్దేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారని, ప్రతిపక్షాలు కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసమే దీనిని వివాదం చేస్తున్నాయని తిప్పికొట్టారు.