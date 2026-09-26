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News Analysis: SIR ప్రక్రియపై బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకురాలు సుమిత్ర ఆనంద్ సూటి ప్రశ్నలు.. ఓటర్లు పడుతున్న ఇబ్బందులపై చర్చ!

News Analysis: ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియపై బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకురాలు సుమిత్ర ఆనంద్ hmtv డిబేట్‌లో కీలక ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఓటర్లు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందికర పరిస్థితులపై చర్చ.

Arun Chilukuri
Published on: 26 Sept 2026 12:39 PM IST
News Analysis
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News Analysis: SIR ప్రక్రియపై బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకురాలు సుమిత్ర ఆనంద్ సూటి ప్రశ్నలు.. ఓటర్లు పడుతున్న ఇబ్బందులపై చర్చ!

Short News

News Analysis: దేశవ్యాప్తంగా మరియు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియపై hmtv నిర్వహించిన ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమంలో బీఆర్‌ఎస్ సీనియర్ నాయకురాలు సుమిత్ర ఆనంద్ పాల్గొని పలు కీలక విషయాలపై మాట్లాడారు. ఓటర్ల నమోదు, మ్యాపింగ్ మరియు డాక్యుమెంటేషన్ పేరిట సామాన్య ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఆమె ప్రస్తావించారు.

ఓటు హక్కు కోసం సామాన్య పౌరులు, పట్టణాల్లో నివసించే ప్రజలు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని సుమిత్ర ఆనంద్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దశాబ్దాలుగా ఒకేచోట ఉంటున్నప్పటికీ, పాత పత్రాలు లేదా తాతల నాటి వివరాలు సమర్పించడంలో ఎదురవుతున్న సమస్యల వల్ల అర్హులైన ఓటర్లు సైతం ఆందోళన చెందుతున్నారన్నారు.

ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ వ్యవహారశైలిపై వస్తున్న విమర్శలు, రాజీనామా డిమాండ్ల నేపథ్యంలో.. ఎన్నికల సంఘం మరింత పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో నోటీసులు అందినా సరైన స్పందన రాకపోవడం, బిఎల్ఓ (BLO) ల నియామకంలో తలెత్తిన లోపాలపై కూడా ఆమె చర్చించారు.

BRSSumitra AnandSIR
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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