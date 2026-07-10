Off The Record: నర్సన్నపేట రంగంలోకి వారసులు
Off The Record: శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట నియోజకవర్గంలో మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలు. టీడీపీ, వైసీపీ కీలక నేతల వారసుల ఎంట్రీ.
Off The Record: రాబోయే ఎన్ని్కల్లో తామే రంగంలోకి దిగుతున్నామని అక్కడి టిడిపి, వైసీపీ నేతల వారుసలు తెగ దూకుడుగా ఉన్నారట. గల్లీ గల్లీని చుట్టేస్తున్నారట... నువ్వా.. నేనా అన్నట్టుగా పార్టీ కార్యక్రమాలను సక్సెస్ చేస్తున్నారట. మండలంలో ఏ సమస్య ఉన్నా వెంటనే తమ కార్యాలయానికి ఓ ఫిర్యాదు ఇవ్వండి,
వెంటనే పరిష్కరిస్తామంటూ ఈ వారసులే హామీలు ఇస్తున్నారట. వాటికి పరిష్కారం చూపేలా చొరవ కూడా చూపుతున్నారట. మొత్తానికి ఇరు పార్టీల వారసుల రాకతో ఆ నియోజకవర్గంలో సీను మారిందట. ఇంతకు ఏమా నియోజకవర్గం? ఎవరా వారసులు? నౌ వాచ్.
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