News Analysis: కోట్ల ఓట్లకు ఎసరు.. ఫామ్-6పై రాజకీయ తుఫాన్.. సీఈసీపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆగ్రహం!
News Analysis: ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR), ఫామ్-6 మార్పులపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. కోట్ల ఓట్ల గల్లంతుపై కాంగ్రెస్ ఆందోళనలు చేపడుతుండగా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై విమర్శలు తీవ్రమయ్యాయి.
News Analysis: దేశ రాజకీయాల్లో ఓటర్ల జాబితా సవరణ, ఓట్ల గల్లంతు అంశం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ మరియు 'ఫామ్-6' (Form 6) లో చేపట్టిన మార్పుల కారణంగా కోట్లాది ఓట్లు గల్లంతవుతున్నాయంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ సహా పలు ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం (ECI), ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ వ్యవహారశైలిపై విపక్షాలు కన్నెర్రజేశాయి.
కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం ఉపయోగించే 'ఫామ్-6' ఆన్లైన్ దరఖాస్తులో ఎలాంటి అధికారిక నోటిఫికేషన్ లేకుండానే నిబంధనలు మార్చేశారనే ఆరోపణలు వ్యూహాత్మకంగా చర్చకు దారితీశాయి. ఎస్ఐఆర్కు సంబంధించి తల్లిదండ్రులు లేదా తాతామామల వివరాలను అడుగుతూ అదనపు డిక్లరేషన్ను (Annexure D) చేర్చడం వల్ల.. తొలిసారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలనుకుంటున్న Gen-Z యువతకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎన్నికల కమిషనర్ల పూర్తి స్థాయి ఆమోదం లేకుండానే ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని, ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి.