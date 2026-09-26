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News Analysis: కోట్ల ఓట్లకు ఎసరు.. ఫామ్‌-6పై రాజకీయ తుఫాన్.. సీఈసీపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆగ్రహం!

News Analysis: ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR), ఫామ్‌-6 మార్పులపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. కోట్ల ఓట్ల గల్లంతుపై కాంగ్రెస్ ఆందోళనలు చేపడుతుండగా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌పై విమర్శలు తీవ్రమయ్యాయి.

Arun Chilukuri
Published on: 26 Sept 2026 12:21 PM IST
News Analysis: కోట్ల ఓట్లకు ఎసరు.. ఫామ్‌-6పై రాజకీయ తుఫాన్.. సీఈసీపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆగ్రహం!
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Short News

News Analysis: దేశ రాజకీయాల్లో ఓటర్ల జాబితా సవరణ, ఓట్ల గల్లంతు అంశం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ మరియు 'ఫామ్‌-6' (Form 6) లో చేపట్టిన మార్పుల కారణంగా కోట్లాది ఓట్లు గల్లంతవుతున్నాయంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ సహా పలు ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం (ECI), ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ వ్యవహారశైలిపై విపక్షాలు కన్నెర్రజేశాయి.

కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం ఉపయోగించే 'ఫామ్‌-6' ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులో ఎలాంటి అధికారిక నోటిఫికేషన్ లేకుండానే నిబంధనలు మార్చేశారనే ఆరోపణలు వ్యూహాత్మకంగా చర్చకు దారితీశాయి. ఎస్‌ఐఆర్‌కు సంబంధించి తల్లిదండ్రులు లేదా తాతామామల వివరాలను అడుగుతూ అదనపు డిక్లరేషన్‌ను (Annexure D) చేర్చడం వల్ల.. తొలిసారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలనుకుంటున్న Gen-Z యువతకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎన్నికల కమిషనర్ల పూర్తి స్థాయి ఆమోదం లేకుండానే ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని, ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి.

Form 6SIRCEC Gyanesh KumarCongress
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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