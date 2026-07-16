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Burning Topic: అంతరిక్షంలోకి అనిల్ మీనన్

Burning Topic: భారత సంతతికి చెందిన నాసా వ్యోమగామి అనిల్‌ మీనన్‌ విజయవంతంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ISS) చేరుకున్నారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 16 July 2026 6:19 AM IST
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Burning Topic: అంతరిక్షంలోకి అనిల్ మీనన్

Short News

Burning Topic: భారత సంతతికి చెందిన నాసా వ్యోమగామి అనిల్‌ మీనన్‌ విజయవంతంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. ఇద్దరు రష్యన్‌ వోమగాములతో కలిసి ఆయన రష్యా అంతరిక్ష సంస్థ రోస్కోస్మోస్‌కు చెందిన సోయుజ్‌ ఎంఎస్‌-29 వ్యోమనౌకలో అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లారు.

ఐఎస్‌ఎస్‌లోని వ్యోమగాములు వారికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు. 49 ఏళ్ల అనిల్ మీనన్​కు ఇది తొలి అంతరిక్ష యానం. ఈ బృందం 8 నెలల పాటు అక్కడ విధులు నిర్వహించి 2027 ఏప్రిల్‌లో భూమికి తిరిగి రానుంది. అంతరిక్షంలో ఎక్కువకాలం గడపడం వల్ల మానవ శరీరంలో జరిగే మార్పులపై పరిశోధనలు నిర్వహించనున్నారు.


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హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

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