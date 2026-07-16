Burning Topic: అంతరిక్షంలోకి అనిల్ మీనన్
Burning Topic: భారత సంతతికి చెందిన నాసా వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ విజయవంతంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ISS) చేరుకున్నారు.
Burning Topic: భారత సంతతికి చెందిన నాసా వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ విజయవంతంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. ఇద్దరు రష్యన్ వోమగాములతో కలిసి ఆయన రష్యా అంతరిక్ష సంస్థ రోస్కోస్మోస్కు చెందిన సోయుజ్ ఎంఎస్-29 వ్యోమనౌకలో అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లారు.
ఐఎస్ఎస్లోని వ్యోమగాములు వారికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు. 49 ఏళ్ల అనిల్ మీనన్కు ఇది తొలి అంతరిక్ష యానం. ఈ బృందం 8 నెలల పాటు అక్కడ విధులు నిర్వహించి 2027 ఏప్రిల్లో భూమికి తిరిగి రానుంది. అంతరిక్షంలో ఎక్కువకాలం గడపడం వల్ల మానవ శరీరంలో జరిగే మార్పులపై పరిశోధనలు నిర్వహించనున్నారు.