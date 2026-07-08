News Analysis: ప్రాజెక్టులపై కాంగ్రెస్ దుష్ప్రచారం.. నిజాలు దాచలేరంటూ ధ్వజమెత్తిన బీఆర్ఎస్ నేత బాలరాజు!
News Analysis: తెలంగాణలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కావాలనే దుష్ప్రచారం చేస్తోందని బీఆర్ఎస్ నేత దూదిమెట్ల బాలరాజు మండిపడ్డారు.
News Analysis: తెలంగాణలో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, లీకేజీల అంశం మరోసారి అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ (BRS) పార్టీల మధ్య తీవ్ర రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది. గత గులాబీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన ప్రాజెక్టులలో లోపాలున్నాయంటూ కాంగ్రెస్ చేస్తున్న విమర్శలపై బీఆర్ఎస్ అధిష్ఠానం గట్టిగానే కౌంటర్ ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ‘hmtv’ వేదికగా జరిగిన అనాలిసిస్లో బీఆర్ఎస్ కీలక నాయకుడు, తెలంగాణ గొర్రెల, మేకల అభివృద్ధి సహకార సమాఖ్య మాజీ చైర్మన్ దూదిమెట్ల బాలరాజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రాజెక్టులపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే దుష్ప్రచారం చేస్తోందని ఆయన మండిపడ్డారు.
రాజకీయ విశ్లేషణలో దూదిమెట్ల బాలరాజు మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేసిన కేసీఆర్ మార్క్ సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే బురదజల్లుతున్నారని ఆరోపించారు. గత పదేళ్లలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన కాళేశ్వరం సహా పలు ప్రాజెక్టుల వల్ల కోటి ఎకరాలకు పైగా మగడాలు పండాయని, ఆ వాస్తవాన్ని దాచిపెట్టి చిన్న చిన్న సాంకేతిక లోపాలను భూతద్దంలో చూపిస్తున్నారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ పాలకులు ప్రాజెక్టుల నిర్వహణను గాలికొదిలేసి, ప్రతిదానికీ గత ప్రభుత్వాన్ని బ్లేమ్ చేయడం ఫ్యాషన్గా మార్చుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.