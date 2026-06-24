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నిన్నటిదాకా ఆవేశం.. ఇప్పుడేమైంది?: సీఎం రేవంత్‌పై బీజేపీ నేత ఫైర్!

Aljapur Srinivas: కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిపై నిన్నటి వరకు ఆవేశంగా మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇప్పుడు మెత్తబడి కేంద్ర సహాయం కోరడంపై బీజేపీ నాయకుడు అల్జాపూర్ శ్రీనివాస్ hmtv డిబేట్‌లో తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 24 Jun 2026 10:59 AM IST
నిన్నటిదాకా ఆవేశం.. ఇప్పుడేమైంది?: సీఎం రేవంత్‌పై బీజేపీ నేత ఫైర్!
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నిన్నటిదాకా ఆవేశం.. ఇప్పుడేమైంది?: సీఎం రేవంత్‌పై బీజేపీ నేత ఫైర్!

Aljapur Srinivas: కేంద్ర ప్రభుత్వంపై, ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డిపై నిన్నటి వరకు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.. ఇప్పుడు మెత్తబడి కేంద్రం చుట్టూ తిరగడంపై బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకుడు అల్జాపూర్ శ్రీనివాస్ ఎద్దేవా చేశారు. hmtv నిర్వహించిన ప్రత్యేక చర్చా వేదిక (Debate)లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. రైల్వే వంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల సాధన ఒంటెత్తు పోకడలతో సాధ్యం కాదని, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతోనే ఇది సాధ్యమవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

రైల్వే ప్రాజెక్టుల విషయంలో నిన్నటిదాకా "కేంద్రంతో మాకేం సంబంధం లేదు.. మేమే చూసుకుంటాం" అని మాట్లాడిన సీఎం, ఇప్పుడు వాస్తవాన్ని గ్రహించి కేంద్ర మంత్రుల దగ్గరకు వెళ్లాల్సి వచ్చిందని అల్జాపూర్ శ్రీనివాస్ అన్నారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిపై రేవంత్ రెడ్డి గతంలో అనరాని మాటలు అన్నారని, అయినా కిషన్ రెడ్డి గారు పెద్ద మనసుతో లీడ్ తీసుకుని కేంద్ర మంత్రులతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయించారని గుర్తు చేశారు. రైల్వే ప్రాజెక్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వం 50 శాతం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉందని, దానికి సంబంధించిన ఎక్స్‌పర్ట్ కమిటీ కూడా అధ్యయనం చేస్తోందని తెలిపారు.


hmtv DebateAljapur SrinivasRevanth ReddyKishan Reddy
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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