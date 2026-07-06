కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును వాడకపోవడం వెనుక 'క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్' ఉంది: బీజేపీ నేత శ్రీనివాస్!
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును వినియోగించకపోవడం వెనుక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ ఉందని బీజేపీ నేత ఆల్జాపూర్ శ్రీనివాస్ ఆరోపించారు.
తెలంగాణలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణ మరియు వినియోగంపై రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. హెచ్ఎంటీవీ నిర్వహించిన ప్రత్యేక డిబేట్లో పాల్గొన్న బీజేపీ నేత ఆల్జాపూర్ శ్రీనివాస్.. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. లక్షా 20 వేల కోట్ల రూపాయల ప్రజల సొమ్ముతో కట్టిన ఇంతటి భారీ ప్రాజెక్టును రిపేర్ చేయకుండా కేవలం విజిటర్స్ కోసం ఎగ్జిబిషన్లా ఉంచడం వెనుక ఒక క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ (నేరపూరిత ఉద్దేశం) దాగి ఉందని ఆయన తీవ్రంగా ఆరోపించారు.
ఈ డిబేట్లో బీజేపీ నేత శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. ప్రాజెక్టులో ఏవైనా టెక్నికల్ సమస్యలు ఉంటే నిపుణులను పిలిపించి వెంటనే రిపేర్లు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కేవలం మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పేరు ఎక్కడ వస్తుందో అనే భయంతో మరియు కోపంతోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రాజెక్టును పక్కన పెట్టేస్తున్నారని విమర్శించారు. కేసీఆర్ హయాంలో వేగంగా కట్టాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని టెక్నికల్ పరిశీలనలు సరిగ్గా చేయకపోవడం వల్ల ప్రాజెక్ట్ కుంగిపోయిన మాట వాస్తవమేనని, ఆ తప్పును ఎవరూ క్షమించరని చెబుతూనే.. అంత మాత్రాన ప్రాజెక్టును అస్సలు వాడకుండా వదిలేయడం అత్యంత అన్యాయమని అన్నారు.