Big Debate: పోలవరం vs రాయలసీమ.. సాగునీటి రగడకు అసలు కారణమిదే!
Big Debate: ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాగునీటి రగడ! సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించిన ఇరిగేషన్ క్యాలెండర్, 2027 మార్చి నాటికి పోలవరం పూర్తి లక్ష్యం..
Big Debate: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో సాగునీటి రంగానికి సంబంధించి "పోలవరం vs రాయలసీమ" అంశం మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఒక నిర్దిష్టమైన 'ఇరిగేషన్ క్యాలెండర్' ప్రకటించడం ఈ చర్చకు దారితీసింది. రాబోయే రెండున్నర సంవత్సరాలలో రూ. 35 వేల కోట్ల నుండి రూ. 36 వేల కోట్ల నిధులతో ప్రాధాన్యత క్రమంలో కీలక ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుల సాధ్యసాధ్యాలు, ప్రాంతాల వారీగా ఉన్న వ్యత్యాసాలపై 'హెచ్ఎంటీవీ' (hmtv) ప్రత్యేక బిగ్ డిబేట్ నిర్వహించింది.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర జీవనాడి అయిన పోలవరం ప్రాజెక్టుపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే డ్యామ్ పనులు నిలిచిపోయాయని, కనీసం గేట్లకు గ్రీస్ కూడా పెట్టని నిర్వహణ లోపాలు ఉన్నాయని సీఎం విమర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపి నిధులు రాబట్టామని, 2027 మార్చి నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తిగా పూర్తి చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. అలాగే కుడి, ఎడమ కాలువల ద్వారా వీలైనంత త్వరగా నీటిని విడుదల చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.