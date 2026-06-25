Burning Topic: అయోధ్య రామ మందిరం చుట్టూ కొత్త వివాదం... రంగంలోకి యోగి
Burning Topic: అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్కు భక్తులు సమర్పించిన విరాళాలు, కానుకల పక్కదారిపై సిట్ (SIT) విచారణ ముమ్మరమైంది.
Burning Topic: అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్కు భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు, నిధులు పక్కదారి పట్టాయంటూ వస్తున్న ఆరోపణలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. భక్తులు ఇచ్చిన నగదు, బంగారం, ఆభరణాలలో కొంత అదృశ్యమయ్యాయంటున్నారు. ఈ ఆరోపణలను ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సీరియస్గా తీసుకుంది.
ట్రస్ట్ అభ్యర్థన మేరకు రామ మందిర విరాళాల వివాదంపై సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ విచారణకు ఆదేశించారు. కాగా విరాళాల వైఫల్యం కనిపిస్తోందని సిట్ అభిప్రాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా దర్యాప్తు నివేదిక ఎలా ఉన్నా ట్రస్టును పునర్వ్యవస్థీకరించే అవకాశాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి.
అయోధ్య రామాలయంలో ఏం జరుగుతోంది?.. సుదీర్ఘ పోరాటాల తర్వాత రామజన్మభూమిలో భవ్య మందిర నిర్మాణం సాకారమైంది. కోట్లాది హిందువుల కల సాకారం అయింది. అయితే కొద్ది రోజులుగా వినిపిస్తున్న వార్తల కారణంగా ఈ ఆనందం కాస్త ఆవిరవుతోంది. అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల్లో భారీగా అవకతవకలు జరిగినట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు రావడం తెలిసిందే.
శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్కు భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు, నిధులు పక్కదారి పట్టాయనే వార్తలు కలకలం రేపాయి. భారీ అవినీతి జరిగింది అంటూ ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలు, సోషల్ మీడియా వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి.
కొద్ది రోజుల క్రితం సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ ట్వీట్ చేయడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. దీనిపై విచారణ జరపాలనే డిమాండ్ మొదలైంది. మరోవైపు ఆలయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే లక్ష్యంగా జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి.. విచారణకు ఆదేశించాలని శ్రీ రామ్ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
అయోధ్య రామాలయ నిధులపై వస్తున్న ఆరోపణలు అత్యంత సున్నితమైనవి కావడం, భక్తుల సెంటిమెంట్లతో ముడిపడిపడటంతో ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తక్షణమే స్పందించారు. నిజానిజాలు తేల్చేందుకు ఉన్నత స్థాయి ప్రత్యేక విచారణ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 7 రోజుల్లో ప్రాథమిక నివేదిక, 15 రోజుల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.
కాగా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన కొన్ని రోజుల్లోనే ఆలయ హుండీల నుంచి సేకరించిన నగదును లెక్కించే సమయంలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్పై చేతివాటం ప్రదర్శించినట్లు తేలింది. కొన్ని కీలకమైన సీసీటీవీ దృశ్యాలను కావాలనే డిలీట్ చేశారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భక్తులు సమర్పించిన బంగారం, వెండి, వజ్రాభరణాలను నకిలీ వాటితో మార్చేసారనే ఆరోపణలపై సిట్ లోతుగా విచారించింది. నిర్లక్ష్యంతో పాటు దీని వెనుక పెద్ద కుట్ర కోణం దాగి ఉందనే దిశగా అధికారులు దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు.
సిట్ విచారణలో భాగంగా ఇప్పటివరకు ట్రస్ట్ అధికారులు, మేనేజ్మెంట్ సిబ్బంది, బ్యాంక్ ఉద్యోగులతో సహా దాదాపు 150 మందిని ప్రశ్నించింది. ట్రస్ట్ కార్యనిర్వాహకుడు అనిల్ మిశ్రా, కన్స్ట్రక్షన్ ఎయిడ్ గోపాల్ రావు పాత్రలపై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ కూడా ప్రస్తుతం నిఘా నీడలో ఉన్నారు.
లెక్కింపు ప్రక్రియలో పాల్గొన్న ఎస్బీఐ, టీసీఎస్లకు చెందిన ఆరుగురు ఉద్యోగులను కూడా ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలోనే లవ్ కుష్ మిశ్రా అనే ఉద్యోగి, మరి కొందరి ఇళ్లలో దాదాపు రూ. 10 లక్షల నగదు దొరికింది. కాగావిరాళాల చౌర్యంపై చంపత్ రాయ్ వివరణ ఇచ్చారు. నిధులు ఎక్కడికీ పక్కదారి పట్టలేదని, అంతా సురక్షితంగా ఉందన్నారు. విరాళాల లెక్కింపు ప్రక్రియను ఎస్బీఐ ఉద్యోగులు, ట్రస్ట్ సభ్యులు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. ఈ ఆరోపణలు మందిర ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి రాజకీయ ప్రేరేపితంగా చేస్తున్నవేనని అన్నారు.
కాగా రామ మందిరానికి అందిన విరాళాల్లో భారీగా అవకతవకలు జరిగాయని వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణ కీలక దశకు చేరింది సిట్ తన నివేదికను ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అందజేసింది. వచ్చిన విరాళాలను నిర్వహించడంలో వైఫల్యం కనిపిస్తోందని సిట్ అభిప్రాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. విలువైన వస్తువులపట్లా నిర్లక్ష్యం కనిపించిందని అభిప్రాయపడినట్లు సమాచారం. సరైన పర్యవేక్షణ లేదని తేలిందని సిట్ పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది.
దీనిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. చంపత్ రాయ్ సాహా కీలక అధికారులు దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు అయోధ్య విడిచి వెళ్లకూడదని సిట్ ఆదేశించింది. ఆలయ నిర్వహణలో పారదర్శకత కోసం కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం తరహాలోనే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ను నియమించాలని, ప్రభుత్వ అధికారుల పర్యవేక్షణను పెంచాలని సిట్ సూచించింది. విచారణ ఇంకా కొనసాగుతోందని, తదుపరి ఆధారాల కోసం అన్వేషిస్తున్నామని సిట్ బృందం వెల్లడించింది.
కాగా శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ్ క్షేత్ర ట్రస్టు ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్కు సిట్ క్లీన్చిట్ ఇచ్చిందా.. ఆరోపణలకు బాధ్యుడిని చేసిందా అన్న దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఆయనకు క్లీన్చిట్ ఇచ్చినా మార్పులు తప్పవని అంటున్నారు. చంపత్ రాయ్కు అయోధ్యతో సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. ఆలయ నిర్మాణంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. ఎంతో సమర్థంగా వ్యవహరించారనే పేరూ వచ్చింది. జరిగిన అవకతవకలకూ ఆయనే బాధ్యత వహిస్తారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది.
చంపత్ రాయ్ విశ్వసనీయత, నిబద్ధత, అతి సాధారణ జీవితంపై ఎవరికీ ఎటువంటి అనుమానాలు లేవని చెబుతున్నారు. అయితే గతంలో రామ మందిర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వారిలో చాలా మందిని నిర్మాణ సమయంలో ట్రస్టు నుంచి తప్పించారనే విమర్శలున్నాయి. నృత్య గోపాల్ దాస్ను ట్రస్టు ఛైర్మన్గా నియమించినా నిర్ణయాలన్నీ చంపత్ రాయ్ తీసుకునే వారని గతంలోనే పలువురు మహంత్లు, సాధువులు ఆరోపించారు.
అయోధ్య రామమందిరం నిర్మాణం కోసం దశాబ్దాల పాటు ఉద్యమం సాగిన సంగతి తెలిసిందే. 2019లో సుప్రీం కోర్టు తీర్పు తర్వాత అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మాణానికి అడుగులు పడ్డాయి. 2020 ఫిబ్రవరిలో కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ రామ్ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ఈ ఆలయాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ ట్రస్ట్... ఆలయ నిర్మాణం, పరిపాలన, విరాళాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, సంబంధిత కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తుంది.
అయోధ్య రామందిరం అనేది ఒక ధార్మిక క్షేత్రం మాత్రమే కాదు.. భారతీయ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన సెంటిమెంట్. అందుకే ప్రతిపక్షాలు దీన్ని వదిలిపెట్టడం లేదు. ఒకవేళ ఎస్ఐటీ విచారణలో చిన్న తప్పు జరిగినా అది అధికార బీజేపీకి నష్టం కలిగించే ప్రమాదం ఉందది. అందుకే సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ.. తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా సరే కఠినంగా శిక్షిస్తామని నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు.