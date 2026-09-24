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Naidupeta: వైయస్ జగన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పాలూరు దశరథరామిరెడ్డి!

Naidupeta: తాడేపల్లిలో వైయస్సార్సీపీ అధినేత వైయస్ జగన్‌ను కలిసిన రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి పాలూరు దశరథరామిరెడ్డి. స్థానిక ఎన్నికల వేళ ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న భేటీ.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 Sept 2026 5:14 PM IST
Naidupeta
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Naidupeta: వైయస్ జగన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పాలూరు దశరథరామిరెడ్డి!

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Naidupeta: తిరుపతి జిల్లా పెళ్లకూరు మండలం పాలచూరు గ్రామానికి చెందిన వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్సిపి సంయుక్త కార్యదర్శి పాలూరు దశరథరామిరెడ్డి ఈరోజు తాడేపల్లిగూడెం లోని వైఎస్ఆర్సిపి కార్యాలయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది, ఈ సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని శాలువా తో సత్కరించిన పాలూరు దశరధి రామిరెడ్డి.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాజీ ముఖ్యమంత్రివర్యులు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా ఈరోజు కలవడం జరిగిందని తెలిపారు, రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికలు సమయం ఆసన్నమవుతున్న వేళ తిరుపతి జిల్లాలో ముఖ్యంగా నాయుడుపేట పెళ్ళాకూరు మండలాలలో వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడిగా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న పాలూరు దశరథరామిరెడ్డి కలవడం ఆయా ప్రాంతాలలో చర్చ్ నియంశమైంది, స్థానిక ఎన్నికలలో నాయుడుపేట పెళ్ళాకూరు మండలాలలో వైయస్సార్సీపి పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది.

నాయకులు స్థానిక ఎన్నికలలో పోటీకి సంబంధించిన విషయాలను మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కి తెలియజేసినట్లు తెలుస్తోంది, అయితే తాను మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగానే కలిశాను పాలూరు దశరధరామిరెడ్డి తెలియజేయడం జరిగింది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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