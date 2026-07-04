Srikalahasti: ఘనంగా వంగవీటి రంగా జయంతి.. పాల్గొన్న అంజూరు శ్రీనివాసులు
Srikalahasti: వంగవీటి మోహన రంగా సర్కిల్ వద్ద రంగా 79వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. మాజీ దేవస్థానం చైర్మన్ అంజూరు తారక శ్రీనివాసులు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
శ్రీకాళహస్తి: పట్టణంలోని వంగవీటి మోహన్ రంగా సర్కిల్ వద్ద ప్రముఖ నాయకుడు వంగవీటి మోహన్ రంగా జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. బలిజ నాయకుడు స్వర్ణ మూర్తి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు అంజూరు తారక శ్రీనివాసులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
శ్రీకాళహస్తిలో వంగవీటి మోహన్ రంగా జయంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నాయకులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం పాలాభిషేకం నిర్వహించి, కేక్ కట్ చేసి జయంతి వేడుకలను జరుపుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా రంగా ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ ఆయన ప్రజాసేవను కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో కాపు నాయకులు అంజూరు వెంకటేష్ బాబు, తంబుశెట్టి నరేంద్ర, చిలుకా గోపి, పగడాల రాజు, సురా సురేష్, పత్తి మనీ, చింతామణి పాండు, కంటా ఉదయ్ కుమార్, సాధన మున్నా రాయల్, దుమ్ము రాయల్, చక్రాల మురళి, వల్లం గోపి, మగరాల గణేష్, ఉదయగిరి తేజు రాయల్, అంజూరు వెంకీ రాయల్, ప్రసాద్, వేణు, మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు.