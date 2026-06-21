Tirupati: స్విమ్స్లో వైభవంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం
Tirupati: తిరుపతి స్విమ్స్ (SVIMS) లో 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.
Tirupati: శ్రీ వేంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ (స్విమ్స్) యూనివర్శిటీ మరియు సిద్ధ క్లినికల్ రీసెర్చ్ యూనిట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.శ్రీ పద్మావతి మహిళా వైద్య కళాశాల క్రీడా మైదానంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్విమ్స్ అధికారులు, అధ్యాపకులు, వైద్య విద్యార్థులు, సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా స్విమ్స్ సంచాలకులు, ఉపకులపతి డా. ఆర్.వి. కుమార్ మాట్లాడుతూ 2014లో భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ప్రతిపాదించారని, అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాది జూన్ 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
టిటిడి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న యోగా కార్యక్రమాల నేపథ్యంలో స్విమ్స్లో గత కొన్ని రోజులుగా ప్రతిరోజూ 500 నుంచి 550 మంది తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో యోగా సాధన చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. స్విమ్స్ మెడిసిన్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ పద్మావతి హాస్పిటల్ ఓపీడీలో ప్రతి గురువారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు ఇంటిగ్రేటెడ్ యోగా థెరపీ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. టిటిడి నిర్వహించిన యోగా శిక్షణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న స్విమ్స్ సిబ్బందికి ప్రశంసా పత్రాలు అందజేస్తామని పేర్కొన్నారు.
ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ థీమ్ “Yoga for Healthy Ageing” (ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా) అని పేర్కొన్న ఆయన, వయస్సు పెరిగే కొద్దీ శారీరక దృఢత్వం, మానసిక ఆరోగ్యం, భావోద్వేగ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడంలో యోగా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పారు. యోగా ద్వారా ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిరాశ తగ్గడంతో పాటు శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని, అస్తమా వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని వివరించారు.
కార్యక్రమంలో భాగంగా యోగా సాధన చేసిన విద్యార్థులకు డా. ఆర్.వి. కుమార్, సిద్ధ క్లినికల్ రీసెర్చ్ యూనిట్ ఇన్చార్జి డా. శ్రీదేవి యోగా మ్యాట్లు పంపిణీ చేశారు. అలాగే సిద్ధ క్లినికల్ రీసెర్చ్ యూనిట్, స్విమ్స్ ఫిజియోథెరపీ కళాశాల సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన యోగా ఓపీడీని ప్రారంభించారు.ఈ కార్యక్రమంలో డీన్ డా.అలోక్ సచన్, రిజిస్ట్రార్ డా. అపర్ణ ఆర్. బిట్లా, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డా. రామ్, ఆర్ఎంఓ డా. కోటిరెడ్డి, శ్రీ పద్మావతి మహిళా వైద్య కళాశాల ఇన్చార్జి ప్రిన్సిపాల్ డా. నాగరాజు, ఫిజియోథెరపీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. మాధవి, నర్సింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. సుధారాణి, అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా. మధుబాబు, డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ డా. ఎర్రమరెడ్డి, ఎడీ (పీఆర్) వి. రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.