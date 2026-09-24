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Naidupeta: నాయుడుపేటలో ఎన్నికల రోల్ అబ్జర్వర్ గంధం చంద్రుడు తనిఖీ!

Naidupeta: నాయుడుపేట తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఎన్నికల రోల్ అబ్జర్వర్ గంధం చంద్రుడు తనిఖీ ఎస్‌ఎస్సార్ క్లెయిమ్‌ల పరిశీలన, అక్టోబర్ 9న తుది ఓటర్ జాబితా విడుదలని వెల్లడి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 Sept 2026 5:17 PM IST
Naidupeta
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Naidupeta: నాయుడుపేటలో ఎన్నికల రోల్ అబ్జర్వర్ గంధం చంద్రుడు తనిఖీ!

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నాయుడుపేట: తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట లోనీ తాసిల్దార్ కార్యాలయానికి విచ్చేసిన తిరుపతి జిల్లా ఎన్నికల రోల్ అబ్జర్వర్ గంధం చంద్రుడు కు పుష్పగుచ్చం అందజేసిన నాయుడుపేట తాసిల్దార్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఈ కార్యక్రమంలో సూళ్లూరుపేట ఆర్డీవో దేవేందర్ రెడ్డి ఉన్నారు.

నాయుడుపేట మండలంలోని తనిఖీ చేయడానికి వచ్చిన తిరుపతి జిల్లా ఎన్నికల రోల్ అబ్జర్వర్ గంధం చంద్రుడు, నాయుడుపేట తాసిల్దార్ సర్ కార్యక్రమంలో క్లెయిమ్స్ గా మిగిలిన 250 అప్లికేషన్లను వాటిను పూర్తి చేసిన విధానాన్ని తిరుపతి జిల్లా ఎన్నికల రోల్ అబ్జర్వర్ గంధం చంద్రుడుకు వివరించడం జరిగింది,

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సర్ కార్యక్రమం పూర్తిచేసి అక్టోబర్ 9 వ తేదీన ఓటర్ లిస్టును విడుదల చేయడం జరుగుతుందని ఈ కార్యక్రమంలోనే భాగంగా జిల్లాలోని ప్రతి మండలంలో మిగిలిన అప్లికేషన్లను పూర్తిచేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని అందులో భాగంగానే నాయుడుపేటకు రావడం జరిగిందని ఇక్కడ మిగిలిన 250 క్లైమేషను పూర్తి చేశారన్న సమాచారం తెలుసుకోవడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా ఆర్డీవో దేవేందర్ రెడ్డి కి, తాసిల్దార్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డికి తాసిల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బందికి అభినందనలు తెలియజేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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