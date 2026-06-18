Tirupati: తిరుపతి జిల్లాలో వరుస చైన్ స్నాచింగ్ల ముఠా అరెస్ట్
Tirupati: తిరుపతి జిల్లాలో వరుస చైన్ స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్న నలుగురు సభ్యుల అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను పోలీసులు చాకచక్యంగా అరెస్ట్ చేశారు.
Tirupati: తిరుపతి జిల్లాలో విలాసవంతమైన జీవనశైలికి అలవాటు పడి, సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో చైన్ స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్న నలుగురు యువకుల ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఈ ముఠాను తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బారాయుడు ఆదేశాల మేరకు అదనపు ఎస్పీ (క్రైమ్స్) ఎ. శ్రీనివాసులు, నాయుడుపేట డీఎస్పీ జి. చెంచుబాబు పర్యవేక్షణలో ఈ కేసు వివరాలను వెల్లడించారు.
గత కొంతకాలంగా ఓజిలి, నాయుడుపేట మరియు పరిసర మండలాల్లో ఒంటరిగా వెళ్తున్న మహిళల మెడలోని బంగారు గొలుసులను లాక్కెళ్లే ఘటనలు వరుసగా జరుగుతుండటంతో, పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిఘా పెంచారు. 17-06-2026 తేదీన ఓజిలి మండలం పెద్దపరియ క్రాస్ రోడ్డు వద్ద నాయుడుపేట రూరల్ సీఐ జి. సంగమేశ్వరరావు, ఓజిలి ఎస్ఐ కె. శ్రీకాంత్, వారి సిబ్బంది వాహనాల తనిఖీ చేస్తుండగా, పిగిలాం నరేంద్ర అలియాస్ నవీన్, బల్లి లికిత్ కుమార్ అలియాస్ లిఖిత్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
వీరి విచారణలో ఓజిలి, నాయుడుపేట, చిట్టమూరు, బాలాయపల్లి, కోట పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో మొత్తం 8 చైన్ స్నాచింగ్ కేసుల్లో వీరి ప్రమేయం ఉన్నట్లు తేలింది. నిందితుల నుంచి సుమారు రూ.17 లక్షల విలువైన 128 గ్రాముల (16 సవర్ల) బంగారు ఆభరణాలు, నేరానికి వినియోగించిన రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్ట్ అయిన వారిలో పిగిలాం నరేంద్ర (23), బల్లి లికిత్ కుమార్ (19), బల్లి వెంకటేశ్వర్లు (34 - గతంలో 7 కేసులు), పిగిలాం గణేష్ (32 - గతంలో 4 కేసులు) ఉన్నారు.
జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బారాయుడు మాట్లాడుతూ, యువత తప్పుడు మార్గాల్లో పయనించి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని, చైన్ స్నాచింగ్ వంటి నేరాలపై పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తారని హెచ్చరించారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తన, స్నేహితుల వర్గంపై నిఘా ఉంచాలని, ప్రజలు ఒంటరిగా ప్రయాణించే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉంటూ, ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే వెంటనే 112 అత్యవసర నంబర్కు సమాచారం అందించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో డీఎస్పీలు జి. చెంచుబాబు, శ్యాంసుందర్ (క్రైమ్), సీఐలు సంగమేశ్వర రావు, శివకుమార్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కేసును సమర్థవంతంగా ఛేదించిన నాయుడుపేట రూరల్ సీఐ జి. సంగమేశ్వరరావు, ఓజిలి ఎస్ఐ కె. శ్రీకాంత్, సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు.