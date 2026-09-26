Tirupati: కొబ్బరి నీళ్లకు గిరాకీ ధరలకు రెక్కలు!
Tirupati: రేణిగుంటలో ఎండల తీవ్రతతో కొబ్బరి నీళ్లకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. లీటర్ రూ.250-300 పలుకుతోంది. ప్రజలు ఉపశమనం కోసం బోండాలు కొంటున్నారు.
Tirupati: రేణిగుంటలో ఎండ తీవ్రత కొనసాగుతుండటంతో కొబ్బరి నీళ్లకు భారీగా గిరాకీ పెరిగింది. సాధారణంగా లీటర్ కొబ్బరి నీళ్లు రూ.150 లోపు లభించేవి. అయితే ప్రస్తుతం కొబ్బరి కాయలకు డిమాండ్ పెరగడంతో కొబ్బరి నీళ్ల ధరలు ఒక్కసారిగా రూ.250 నుంచి రూ.300 వరకు చేరాయి.
ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ప్రజలు సహజమైన పానీయాల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొబ్బరి నీళ్లు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయనే నమ్మకంతో ధరలు పెరిగినా కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
మరోవైపు కొబ్బరి కాయల ధరలు కూడా పెరగడంతో కొబ్బరి నీళ్లు విక్రయించే వ్యాపారులు అధిక ధరలకు కాయలను కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు. దీంతో కొనుగోలు ధరల భారం వినియోగదారులపై పడుతోంది.
ఎండలు మరికొంతకాలం కొనసాగితే కొబ్బరి నీళ్లకు డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఎండల వేడి ఒకవైపు.. కొబ్బరి నీళ్ల ధరల వేడి మరోవైపు అన్నట్లుగా పరిస్థితి మారింది.