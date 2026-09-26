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Tiruchanur: తిరుచానూరులో పవిత్రోత్సవాలు: పులివర్తి సుధారెడ్డి పూజలు

Tiruchanur: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో జరిగిన పవిత్రోత్సవాల మహాపూర్ణాహుతి, చక్రస్నానం పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు పులివర్తి సుధా రెడ్డి.

K VENU, TIRUPATHI RURAL
Published on: 26 Sept 2026 6:48 PM IST
Tiruchanur
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Tiruchanur: తిరుచానూరులో పవిత్రోత్సవాలు: పులివర్తి సుధారెడ్డి పూజలు

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Tiruchanur: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో మూడు రోజులుగా వైభవంగా నిర్వహించిన పవిత్రోత్సవాలు మహాపూర్ణాహుతితో ముగిశాయి. చివరి రోజు అమ్మవారి ఆలయంలో నిర్వహించిన మహాపూర్ణాహుతి, శాంతి హోమం, కుంభప్రోక్షణ ప్రత్యేక పూజలో పాల్గొన్న చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే సతీమణి పులివర్తి సుధా రెడ్డి.

అనంతరం శ్రీ సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్‌ను మంగళవాయిద్యాల నడుమ పల్లకీపై ఊరేగింపుగా పద్మపుష్కరిణి వద్దకు తీసుకెళ్లారు. పద్మపుష్కరిణి వద్ద శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నానం నిర్వహించారు.

భక్తిశ్రద్ధలతో జరిగిన చక్రస్నాన కార్యక్రమంలో చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే సతీమణి పులివర్తి సుధా రెడ్డి పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

TiruchanurSudha ReddyChandragiriPulivarthi Nani
K VENU, TIRUPATHI RURAL

K VENU, TIRUPATHI RURAL

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