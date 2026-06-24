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Tiruchanur: తిరుచానూరులో నూతన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ప్రారంభం

Tiruchanur: రేణిగుంట ఆఫీస్ విభజనతో తిరుచానూరులో నూతన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ఘనంగా ప్రారంభించారు.

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA
Published on: 24 Jun 2026 1:35 PM IST
Tiruchanur
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Tiruchanur: తిరుచానూరులో నూతన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ప్రారంభం

Tiruchanur: తిరుపతి ప్రజలకు మరింత సులభంగా, వేగవంతంగా రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని జిల్లా ఇంచార్జ్ మంత్రి, రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ మరియు స్టాంపుల శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. రేణిగుంట సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని విభజించి తిరుచానూరులో నూతన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పారు.

బుధవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో నూతన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, రిజిస్ట్రేషన్ మరియు స్టాంపుల శాఖ కమిషనర్ డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్. వెంకటేశ్వర్, చిత్తూరు పార్లమెంట్ సభ్యుడు దుగ్గుమల్ల ప్రసాదరావు, చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని తదితరులు ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ,"ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్" విధానానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా కొత్త కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. తిరుచానూరులోని పాత సచివాలయ భవనాన్ని ఆధునీకరించి తాత్కాలిక కార్యాలయంగా మార్చినట్లు వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో శాశ్వత భవనాన్ని నిర్మించి అత్యాధునిక సాంకేతిక సదుపాయాలతో ప్రజలకు మరింత నాణ్యమైన సేవలు అందించేలా చర్యలు చేపడతామని పేర్కొన్నారు.

భూ రీ-సర్వే 2.0 కార్యక్రమంపై స్పందించిన మంత్రి, గతంలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దుతూ ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయి పారదర్శకతతో సర్వే నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ-కేవైసీ ధృవీకరణ, వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా సమాచారం, రెవెన్యూ సిబ్బంది పర్యవేక్షణతో భూ యజమానుల సమ్మతి అనంతరమే సర్వే ప్రక్రియ పూర్తవుతోందన్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామసభలు, రెవెన్యూ సదస్సుల ద్వారా వచ్చిన సుమారు 7.5 లక్షల ఫిర్యాదులు, దరఖాస్తులను దశల వారీగా పరిష్కరిస్తున్నామని తెలిపారు. భూమి వివాదాలు, 22-ఏ భూముల సమస్యలు, కోర్టుల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారానికి చట్టబద్ధ చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. అనంతరం తాజ్ సర్కిల్ నుంచి శ్రీనివాసపురం వాటర్ ట్యాంక్ వరకు నిర్మించనున్న శాశ్వత పైప్‌లైన్ పనులకు భూమిపూజ నిర్వహించారు.

ఈ పైప్‌లైన్ ద్వారా స్థానిక ప్రజలకు తాగునీటి సరఫరా మరింత మెరుగుపడనుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే శ్రీనివాసపురం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో మార్కెట్ యార్డ్ నుంచి తాజ్ సర్కిల్ వరకు నిర్మించిన సీసీ రోడ్డు, మురుగు కాలువలను ప్రారంభించి ప్రజలకు అంకితం చేశారు.

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JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

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