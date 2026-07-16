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Sullurupeta: ఆగస్టు 1 నుండి కాళంగి బ్రిడ్జిపై భారీ వాహనాల నిషేధం!

Sullurupeta: సూళ్ళూరుపేట పట్టణ ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారానికి పోలీసుల మాస్టర్ ప్లాన్.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Published on: 16 July 2026 1:26 PM IST
Sullurupeta
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Sullurupeta: ఆగస్టు 1 నుండి కాళంగి బ్రిడ్జిపై భారీ వాహనాల నిషేధం!

Sullurupeta: తిరుపతిజిల్లా సూళ్ళూరుపేట పట్టణంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలు సామాన్య ప్రజలకు నిత్య నరకంగా మారాయి. పట్టణ పరిధిలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణతో పాటు, ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణే లక్ష్యంగా స్థానిక పోలీసులు సమగ్ర ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. ముఖ్యంగా శ్రీసిటీ, మాంబట్టు పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రైవేట్ బస్సుల పార్కింగ్, డ్రైవింగ్ తీరుపై వస్తున్న ఫిర్యాదులను తీవ్రంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్న అధికారులు, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా కీలక అడుగులు వేశారు. స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో శ్రీసిటీ, మాంబట్టు పారిశ్రామిక ప్రాంతాల ట్రావెల్స్ యజమానులు, బస్సు ఆపరేటర్లు, మరియు సిసిఎల్, హీరో హోండా, హీరో కంపెనీ ప్రతినిధులతో పోలీసులు అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు.

​సమావేశంలో ప్రధానంగా కాళంగి నదిపై ఉన్న బ్రిడ్జి సమస్యపై సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. బ్రిడ్జి బలహీనంగా ఉండటం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని గుర్తించిన అధికారులు, ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి దానిపై భారీ వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇకపై కేవలం కార్లు, ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనాలు, పాదాచారులకు మాత్రమే ఆ బ్రిడ్జిపై అనుమతి ఉంటుంది. బస్సులు, లారీలు, టెంపో ట్రావెల్స్ తదితర భారీ వాహనాలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించుకోవాలని అధికారులు ఆదేశించారు.

పట్టణంలో ట్రాఫిక్ సమస్యకు మరొక ప్రధాన కారణం బస్సుల అస్తవ్యస్త పార్కింగ్ అని అధికారులు విశ్లేషించారు. కంపెనీ బస్సులు నివాస గృహాల ముందు, నడిరోడ్లపై ఆపడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, డ్రైవర్లు ప్రయాణికులను నడిరోడ్డుపై దింపడం, ఫ్లై ఓవర్ల పైన వాహనాలు నిలిపివేయడం వంటి చర్యలు ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు. నిబంధనలు అతిక్రమించే వాహనాలకు భారీ జరిమానాలు విధించడమే కాకుండా, పదేపదే తప్పులు చేసే డ్రైవర్ల లైసెన్సులను రద్దు చేయిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

​ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు శ్రీచెంగాళమ్మ టెంపుల్ వెనుక ఉన్న సుమారు 8 నుండి 10 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని శాశ్వత పార్కింగ్ జోన్‌గా మార్చాలని నిర్ణయించారు. ఈ స్థలంలో సిసిటీ యాజమాన్యం సహకారంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి, వందలాది బస్సులను పార్క్ చేసుకునేలా ఏర్పాటు చేస్తామని, దీనివల్ల టెంపుల్ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందని తెలిపారు. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు మరో కీలక నిర్ణయంగా, సూళ్ళూరుపేట ప్రధాన రహదారి (పాత నేషనల్ హైవే) పై ఉన్న అన్ని ఆక్రమణలను తొలగించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

ఈ విషయంపై కమిషనర్, ఆర్‌ఎన్‌బి అధికారులతో సమావేశమై చర్చించారు. ఈ నెల 20వ తేదీ తర్వాత ఆక్రమణలన్నీ తొలగించనున్నారు. షాపుల ముందున్న అక్రమ లైట్లు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ బోర్డులు మరియు రోడ్డుపై బండ్లు పెట్టుకున్న వారు స్వచ్ఛందంగా తొలగించుకోవాలని, లేనిపక్షంలో కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. రాబోయే రోజుల్లో డ్రైవర్లకు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తామని, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, వాహనాల ఫిట్నెస్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అంశాలపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉంటుందని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ట్రాఫిక్ సమస్యను పూర్తిగా అధిగమించి, పట్టణాన్ని సురక్షితంగా మార్చడమే లక్ష్యమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

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KKV Sudhakar, Sullurupeta

KKV Sudhakar, Sullurupeta

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