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Sullurupeta: ఎస్సైగా పదోన్నతి పొందిన రమణయ్యకు ఘన సన్మానం!

Sullurupeta: ఎస్సైగా పదోన్నతి పొందిన రమణయ్యను సూళ్ళూరుపేట సీఐ కార్యాలయంలో సీఐ ఎం. మురళీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Published on: 24 Jun 2026 9:28 PM IST
Sullurupeta
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Sullurupeta: ఎస్సైగా పదోన్నతి పొందిన రమణయ్యకు ఘన సన్మానం!

సూళ్ళూరుపేట: తిరుపతిజిల్లా సూళ్ళూరుపేట పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఏఎస్‌ఐ (ASI)గా సేవలందిస్తూ, తాజాగా ఎస్సై (SI)గా పదోన్నతి పొందిన రమణయ్యను సూళ్ళూరుపేట సీఐ కార్యాలయంలో ఘనంగా సన్మానించారు.

​ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సూళ్ళూరుపేట సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (CI) ఎం. మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ, రమణయ్య పోలీస్ శాఖలో అంకితభావంతో విధులు నిర్వహిస్తూ, ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారని అన్నారు. ఆయనకు ఈ పదోన్నతి లభించడం సంతోషకరమని పేర్కొంటూ, సీఐ మురళీకృష్ణ ఆయనను శాలువాతో సత్కరించి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు.

​అనంతరం సూళ్ళూరుపేట ఎస్సై జి. అజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, రమణయ్యతో కలిసి పనిచేసిన సమయాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆయన చూపిన క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత అందరికీ ఆదర్శనీయమని కొనియాడారు. రమణయ్య భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా తోటి పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఎస్సై రమణయ్యకు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి ఘనంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

​తనకు లభించిన ఈ గౌరవానికి ఎస్సై రమణయ్య ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, తన బాధ్యతలను భవిష్యత్తులోనూ మరింత అంకితభావంతో నిర్వహిస్తానని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్ సిబ్బంది మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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KKV Sudhakar, Sullurupeta

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