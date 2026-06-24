Sullurupeta: ఎస్సైగా పదోన్నతి పొందిన రమణయ్యకు ఘన సన్మానం!
Sullurupeta: ఎస్సైగా పదోన్నతి పొందిన రమణయ్యను సూళ్ళూరుపేట సీఐ కార్యాలయంలో సీఐ ఎం. మురళీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు.
సూళ్ళూరుపేట: తిరుపతిజిల్లా సూళ్ళూరుపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఏఎస్ఐ (ASI)గా సేవలందిస్తూ, తాజాగా ఎస్సై (SI)గా పదోన్నతి పొందిన రమణయ్యను సూళ్ళూరుపేట సీఐ కార్యాలయంలో ఘనంగా సన్మానించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సూళ్ళూరుపేట సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ (CI) ఎం. మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ, రమణయ్య పోలీస్ శాఖలో అంకితభావంతో విధులు నిర్వహిస్తూ, ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారని అన్నారు. ఆయనకు ఈ పదోన్నతి లభించడం సంతోషకరమని పేర్కొంటూ, సీఐ మురళీకృష్ణ ఆయనను శాలువాతో సత్కరించి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు.
అనంతరం సూళ్ళూరుపేట ఎస్సై జి. అజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, రమణయ్యతో కలిసి పనిచేసిన సమయాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆయన చూపిన క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత అందరికీ ఆదర్శనీయమని కొనియాడారు. రమణయ్య భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా తోటి పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఎస్సై రమణయ్యకు పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి ఘనంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
తనకు లభించిన ఈ గౌరవానికి ఎస్సై రమణయ్య ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, తన బాధ్యతలను భవిష్యత్తులోనూ మరింత అంకితభావంతో నిర్వహిస్తానని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్ సిబ్బంది మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.