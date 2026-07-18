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Sullurupeta: విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగం సక్సెస్!

Sullurupeta: స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం. దేశానికే గర్వకారణమన్న సూళ్ళూరుపేట సీఐ ఎం.మురళీకృష్ణ. శాస్త్రవేత్తలకు అభినందనలు.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Updated on: 18 July 2026 12:55 PM IST
Sullurupeta
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Sullurupeta: విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగం సక్సెస్!

Sullurupeta: తిరుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేటలోని శ్రీహరికోట (షార్) సమీపంలోని సూళ్ళూరుపేట ప్రాంతంలో ఆకాశం వైపు చూస్తూ శాస్త్రవేత్తల ప్రతిభకు మురిసిపోవడం పరిపాటి. తాజాగా, ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థ 'స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్' ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంపై సూళ్ళూరుపేట సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (CI) ఎం.మురళీకృష్ణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థల ప్రవేశం, అందునా స్కైరూట్ వంటి సంస్థలు సాధిస్తున్న విజయాలు దేశానికే గర్వకారణమని కొనియాడారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో స్వదేశీ పరిజ్ఞానాన్ని జోడించి, తక్కువ ఖర్చుతో అంతరిక్ష ప్రయోగాలను విజయవంతం చేయడం సామాన్యమైన విషయం కాదని, దీని వెనుక ఎంతో మంది యువ శాస్త్రవేత్తల నిరంతర కృషి దాగి ఉందని తెలిపారు. విక్రమ్-1 విజయం అంతరిక్ష రంగంలో కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతుందని, యువతకు ఇదొక గొప్ప స్ఫూర్తి అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో సూళ్ళూరుపేట ప్రాంతంలోని ప్రజలు, విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపిస్తున్నారు. ఇటువంటి ప్రయోగాలు మన దేశ ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత ఇనుమడింపజేస్తాయని, రాబోయే రోజుల్లో భారత్ ప్రపంచ అంతరిక్ష కేంద్రంగా మారుతుందని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

ఈ అద్భుత విజయాన్ని సాధించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ బృందానికి, శాస్త్రవేత్తలకు సీఐ మురళీకృష్ణ తన హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. భద్రతా పరంగా ఈ ప్రయోగం సమయంలో సహకరించిన సిబ్బందిని కూడా ఆయన అభినందించారు. దేశాభివృద్ధిలో ఇటువంటి సాంకేతిక విజయాలు ఎంతో కీలకం అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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KKV Sudhakar, Sullurupeta

KKV Sudhakar, Sullurupeta

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