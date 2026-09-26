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Sullurpeta: మన్నారుపోలూరు ఎస్టీ కాలనీలో గంజాయిపై అవగాహన సదస్సు

Sullurpeta: సూళ్ళూరుపేటలో గంజాయి, డ్రగ్స్ నిరోధంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించిన ఎస్సై అజయ్ కుమార్. యువత చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని పిలుపు.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Published on: 26 Sept 2026 10:24 PM IST
Sullurpeta
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Sullurpeta: మన్నారుపోలూరు ఎస్టీ కాలనీలో గంజాయిపై అవగాహన సదస్సు

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సూళ్ళూరుపేట: యువత గంజాయి, డ్రగ్స్ వంటి మాదకద్రవ్యాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలని సూళ్ళూరుపేట ఎస్సై అజయ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బారాయుడు ఆదేశాల మేరకు, నాయుడుపేట డిఎస్పీ జి.చెంచుబాబు ఆధ్వర్యంలో, సూళ్ళూరుపేట సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎం. మురళీకృష్ట పర్యవేక్షణలో మన్నారుపోలూరు ఎస్టీ కాలనీలో గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల నిరోధముపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు సిబ్బందితో పాటు స్థానిక ప్రజలు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

​ఈ సందర్భంగా ఎస్సై అజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ... మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల వ్యక్తిగత జీవితం నాశనం అవ్వడమే కాకుండా కుటుంబం, సమాజంపై కూడా తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని వివరించారు. యువత చెడు వ్యసనాలకు ఆకర్షితులు కాకుండా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ప్రవర్తనపై నిరంతరం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు. మాదకద్రవ్యాల వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలపై ప్రతి ఒక్కరూ సమగ్రమైన అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. యువత వ్యసనాల వైపు వెళ్లకుండా తమ భవిష్యత్తుపై దృష్టి సారించి విద్య, ఉపాధి అవకాశాలు, క్రీడలు వంటి సానుకూల కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొని ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు.

​ప్రాంతంలో గంజాయి విక్రయాలు, అక్రమ రవాణా లేదా మాదకద్రవ్యాల వినియోగానికి సంబంధించిన సమాచారం ఎవరికైనా తెలిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలని కోరారు. సమాచారం అందించిన వారి వివరాలను పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచుతామని స్పష్టం చేశారు. మన్నారుపోలూరు ఎస్టీ కాలనీలో స్థానిక ప్రజలతో నేరుగా మమేకమై మాదకద్రవ్యాలపై అవగాహన కల్పించడం పట్ల కాలనీవాసులు తీవ్ర హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

​ప్రజలతో నేరుగా సంభాషిస్తూ సమస్యలను తెలుసుకోవడం, యువతకు సరైన మార్గనిర్దేశం చేయడం ద్వారా ఎస్సై అజయ్ కుమార్ ఇటువంటి అవగాహన కార్యక్రమాలను దిగ్విజయంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని పోలీసు సిబ్బంది తెలిపారు. ప్రజల పూర్తి సహకారంతోనే గంజాయి, డ్రగ్స్ మహమ్మారిని అరికట్టడం సాధ్యమవుతుందని ఎస్సై పేర్కొన్నారు. యువతను మాదకద్రవ్యాల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవడం సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని పునరుద్ఘాటించారు. “సురక్షిత ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణమే మనందరి ముఖ్య లక్ష్యం” అని ఎస్సై అజయ్ కుమార్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

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KKV Sudhakar, Sullurupeta

KKV Sudhakar, Sullurupeta

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