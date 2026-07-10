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Srikalahasti: ఇంటింటి ఓటర్ల సర్వే జనసేన నేత కొట్టే సాయి ప్రసాద్ చొరవ!

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి 5వ వార్డులో భారత ఎన్నికల సంఘం ఎస్‌ఐఆర్ (SIR) కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన నేత కొట్టే సాయి ప్రసాద్ ఇంటింటి ఓటర్ల సర్వే నిర్వహించారు.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 10 July 2026 10:45 AM IST
Srikalahasti
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Srikalahasti: ఇంటింటి ఓటర్ల సర్వే జనసేన నేత కొట్టే సాయి ప్రసాద్ చొరవ!

Srikalahasti: భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలోని 5వ వార్డు పరిధిలో ఇంటింటి ఓటర్ల సర్వే కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి జిల్లా కార్యదర్శి, శ్రీకాళహస్తి ఆలయ చైర్మన్ "ప్రజా బంధు" కొట్టే సాయి ప్రసాద్ బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్ (BLO)తో కలిసి పాల్గొని ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రతి ఒక్క ఓటు అత్యంత విలువైనదని, అర్హులైన ప్రతి పౌరుడి పేరు ఓటర్ల జాబితాలో ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచించారు. ఓటర్ల వివరాల్లో మార్పులు, చేర్పులు, సవరణలు చేసుకునేందుకు ఈ ప్రత్యేక సర్వే మంచి అవకాశమని తెలిపారు.

ఎన్యూమరేషన్ ఫారంలో అడిగిన వివరాలను స్పష్టంగా నింపి, ఒక ప్రతిని BLOకు అందజేసి, మరో ప్రతిని రసీదుతో పాటు భద్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. అలాగే ఓట్లు తొలగిపోకుండా బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు (BLAలు) అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రతి ఓటరిని చైతన్యపరిచే బాధ్యత కార్యకర్తలపై ఉందన్నారు.

ఎన్నికల సంఘం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన 'మై బూత్ మై ఓటర్' వంటి యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని, ఓటర్ల వివరాలను డిజిటల్‌గా పరిశీలించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు.

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S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

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