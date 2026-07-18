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Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి ఘనంగా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ 175వ ఉత్సవం

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి వివేకానంద స్కూల్‌లో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ 175వ వేడుక. సెల్ ఫోన్లకు దూరంగా ఉండి పట్టుదలతో ఎదగాలని విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చిన డీఎస్పీ.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 18 July 2026 4:30 PM IST
Srikalahasti
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Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి ఘనంగా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ 175వ ఉత్సవం

శ్రీకాళహస్తి: హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సంస్థ 175వ ఉత్సవాన్ని శ్రీకాళహస్తి శ్రీ వివేకానంద హై స్కూల్ నందు విద్యార్థుల సమక్షంలో జరుపుకోవడం జరిగింది ఈ సమావేశానికి ముఖ్యఅతిథిగా శ్రీకాళహస్తి డిఎస్పి నర్సింమూర్తి, చేసినారు వారు పిల్లలనుదేశించి మాట్లాడుతూ ఇటీవల కాలంలో సెల్ ఫోన్ ఎక్కువగా వాడటం వల్ల పిల్లలు చెడిపోతున్నారని ఎక్కువ మంది సెల్ ఫోన్లకు బానిసై వారి భవిష్యత్తు నాశనం అవుతుందని పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలియజేశారు.

మనం సెల్ ఫోను ఎంతవరకు వాడుకోవాలో చదువుకు సంబంధించి జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించి వాడుకుంటే భవిష్యత్తులో మీరు ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకుంటారని తెలియజేశారు అదేవిధంగా. మన భారతదేశంలోనే ఫిజికల్లీ ఛాలెంజెడ్ పర్సన్ అరుణిమ సింహ ఎవరెస్టు శిఖరాన్ని పట్టుదలతో ఎలా అధిరోహించిందని తెలియజేశారు.

అదేవిధంగా అతి చిన్న వయసులోనే వైభవ్ సూర్య మన ఇండియన్ టీం తరఫున క్రికెట్ ఆడడం అతని పట్టుదలకు నిదర్శమని అదే విధంగా టి20 వరల్డ్ కప్ లో శ్రీ చరణ్ అనే ఒక పేద ఇంటి అమ్మాయి మంచి పాత్ర పోషించి ప్రపంచంలో భారతదేశానికి వన్నెతెచ్చిందని మీరు కూడా అటువంటి పట్టుదలతో పైకి ఎదగాలని మీకు మంచి భవిష్యత్ ఉందని తెలియజేశారు.

హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సంస్థ ఫౌండర్ మునీర్ బాయ్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక నీళ్ల బాటిల్లో నీరు పోస్తే దాని విలువెంత అదే బాటిల్లో పాదరసం పోస్తే దాని విలువెంత తెలియజేశారు బాటిల్ ఒకటే కానీ దాంట్లో ఉండే పదార్థాన్ని బట్టి దానికి విలువ పెరుగుతుందని అదేవిధంగా మీలో కూడా ప్రత్యేక ప్రతిభలు ఉంటే భవిష్యత్తులో మీరు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తారని సమాజంలో కూడా మీరు చదువుతో పాటు సేవ చేయడం కూడా నేర్చుకుంటే మీరు భవిష్యత్తులో సమాజానికి ఎంతో మేలు చేసినట్లు అవుతుందని తెలియజేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతినెలా ఇచ్చే సరుకులను దివ్యాంగులకు డిఎస్పి గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా పిల్లల కు కూడా పెన్సు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో గరికపాటి రమేష్ బాబు, గుమ్మల్ల రాజేశ్వరరావు, బాబా ఫరీద్, గాంధీ , కంట ఉదయ్ వివేకానంద స్కూల్ కరస్పాండెంట్ జితేంద్ర , వంశీ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీకాంత్ , తదితరులు పాల్గొన్నారు

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S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

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