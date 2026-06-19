Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తిలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు!
Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమన్వయకర్త తలపా దామోదరం రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు ఘనం. శ్రీ
Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమన్వయకర్త తలపా దామోదరం రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత Rahul Gandhi జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కేక్ కట్ చేసి, మిఠాయిలు పంచుకుని ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
అనంతరం శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానం వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి, రాహుల్ గాంధీ ఆరోగ్యంగా, దీర్ఘాయుష్షుతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. భవిష్యత్తులో ఆయన దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి ప్రజలకు సేవ చేయాలని కోరుతూ కొబ్బరికాయలు కొట్టి సంబరాలు జరుపుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా తలపా దామోదరం రెడ్డి మాట్లాడుతూ, రాహుల్ గాంధీ దేశ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న నాయకుడని పేర్కొన్నారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం వారి కుటుంబం చేసిన త్యాగాలు చిరస్మరణీయమని అన్నారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రజల మనిషిగా గుర్తింపు పొందారని, భవిష్యత్తులో దేశాన్ని సుభిక్షంగా ముందుకు నడిపించే నాయకుడిగా నిలుస్తారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన పలువురు నాయకులు, యువజన ప్రతినిధులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.