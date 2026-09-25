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Tirupati: తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర సమర్పణ!

Tirupati: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో జరుగుతున్న పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజు శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమం వైభవంగా నిర్వహించారు.

K VENU, TIRUPATHI RURAL
Published on: 25 Sept 2026 5:00 PM IST
Tirupati
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Tirupati: తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర సమర్పణ!

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Tirupati: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో జరుగుతున్న పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజైన శుక్రవారం శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమం వైభవంగా జరిగింది. ఉదయం సుప్రభాత సేవతో అమ్మవారిని మేల్కొలిపి సహస్రనామార్చన, నిత్యార్చన నిర్వహించారు.

అనంతరం ఉదయం 11.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పవిత్ర సమర్పణ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి మూలమూర్తి, ఉత్సవమూర్తులు, ఉప ఆలయాలు, పరివార దేవతలు, విమాన ప్రాకారం, ధ్వజస్తంభానికి పవిత్రాలను సమర్పించారు.

సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ జేఈవో డా. ఎ. శరత్, చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని, తిరుపతి రూరల్ టిడిపి అధ్యక్షుడు ఈశ్వర్ రెడ్డి, ఆలయ డెప్యూటీ ఈవో హరింద్రనాథ్, ఏఈవో దేవరాజులు, ఏవీఎస్వో శ్రీహరిరావు, సూపరింటెండెంట్లు సురేష్, రమేష్, ముని చెంగల్రాయులు, టెంపుల్ ఇన్‌స్పెక్టర్లు చలపతి, లక్ష్మీకాంతం, మునస్వామి ఇతర అధికారులు, అర్చకులు, విశేష సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.

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K VENU, TIRUPATHI RURAL

K VENU, TIRUPATHI RURAL

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