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Tiruchanoor: వైభవంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం!

Tiruchanoor: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో నేత్రపర్వంగా పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలిరోజు విశేష పూజలు, స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించిన అర్చకులు.

K VENU, TIRUPATHI RURAL
Published on: 24 Sept 2026 5:55 PM IST
Tiruchanoor
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Tiruchanoor: వైభవంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం!

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Tiruchanoor: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు గురువారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా మొదటిరోజు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి విశేష పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

ఉదయం సుప్రభాతంతో అమ్మవారిని మేల్కొలిపి సహస్రనామార్చన నిర్వహించారు. అనంతరం ఉత్సవర్లను ఆలయం నుండి యాగశాలకు వేంచేపు చేశారు. ఉద‌యం 8 గంట‌ల నుండి ద్వారతోరణ ధ్వజకుంభ ఆవాహనం, చక్రాధి మండలపూజ, చతుస్థానార్చన, అగ్నిప్రతిష్ఠ, పవిత్ర ప్రతిష్ఠ నిర్వహించారు.

మధ్యాహ్నం 3 నుండి సాయంత్రం 4.30 గంట‌ల వ‌ర‌కు శ్రీకృష్ణస్వామి మండపంలో అమ్మవారికి శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. ఇందులో పసుపు, చందనం, పాలు, పెరుగు, తేనె, కొబ్బనీళ్లతో, వివిధ రకాల ఫలాలతో అభిషేకం చేశారు. సాయంత్రం 6 నుండి రాత్రి 8 గంట‌ల వ‌ర‌కు యాగ‌శాల‌లో వైదిక కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుగ‌నున్నాయి.

ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి జేఈవో డా.ఎ.శరత్, ఆలయ డెప్యూటీ ఈవో హరింద్రనాథ్, ఏఈఒ దేవరాజులు, ఏవీఎస్ఓ శ్రీహరి రావు, ఆలయ అర్చకులు బాబు స్వామి, సూపర్డెంట్లు రమేష్, సురేష్, ముని చెంగల్రాయులు, ఇన్స్పెక్టర్లు లక్ష్మీకాంత్, మునస్వామి, చలపతి విశేష సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.

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K VENU, TIRUPATHI RURAL

K VENU, TIRUPATHI RURAL

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