Tirupati: ఘనంగా ఆర్టీఓ మురళీ మోహన్ జన్మదిన వేడుకలు!
Tirupati: తిరుపతి జిల్లా ఆర్టీఓ కొర్రపాటి మురళీ మోహన్ జన్మదిన వేడుకలను బీసీ కాలనీలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పేద మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు.
Tirupati: తిరుపతి జిల్లా ప్రాంతీయ రవాణా శాఖ అధికారి (RTO) శ్రీ కొర్రపాటి మురళీ మోహన్ జన్మదిన వేడుకలను బీసీ కాలనీలో ఆయన అభిమాని శివ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పేద మహిళలకు చీరల పంపిణీ చేపట్టారు.
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బిజెపి నాయకుడు దయాకర్ మాట్లాడుతూ.. మురళీ మోహన్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నిబద్ధత, నిజాయితీతో పనిచేస్తూ AMVI నుంచి ఆర్టీఓగా ఎదిగిన ఆయనకు భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత పదవులను అధిరోహించాలని కోరుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు, స్థానికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.