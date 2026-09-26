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Renigunta: ‘ఆపరేషన్ త్రిశూల్’ ద్వారా అవగాహన కల్పించిన పోలీసులు

Renigunta: రేణిగుంటలో ఆపరేషన్ త్రిశూల్ కార్యక్రమం నిర్వహించిన పోలీసులు. డ్రగ్స్, రోడ్డు ప్రమాదాలు, మహిళలపై నేరాల నివారణపై ప్రజలకు అవగాహన.

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA
Published on: 26 Sept 2026 9:39 PM IST
Renigunta
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Renigunta: ‘ఆపరేషన్ త్రిశూల్’ ద్వారా అవగాహన కల్పించిన పోలీసులు

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రేణిగుంట: పాత రేణిగుంటలో రేణిగుంట పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో “ఆపరేషన్ త్రిశూల్” కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ, మహిళలు మరియు బాలికలపై నేరాల నియంత్రణ తదితర అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.

మాదకద్రవ్యాలకు యువత దూరంగా ఉండాలని, రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలు పాటించాలని, మహిళలు, బాలికల భద్రత విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో రేణిగుంట పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జయచంద్ర, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

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