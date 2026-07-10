Rachapalem: రాజకీయ నాయకులకు రాచపాలెం ప్రజల చమత్కారం!
Rachapalem: రాచపాలెంలో ఎన్నో ఏళ్ల తాగునీటి సమస్యకు గ్రామస్తులే చెక్ పెట్టారు. దొడ్ల డైరీ ఎండీ రాహుల్ రెడ్డి సహకారంతో సొంతంగా వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు.
Rachapalem: తిరుపతి జిల్లా వదిన మండలం రాచపాలెం లో గ్రామస్తులు మరియు దొడ్ల పాలు ఎండి రాహుల్ రెడ్డి సహకారంతో వాటర్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలు తాగునీటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ సమస్యను ఆ గ్రామ ప్రజలే స్వయంగా వారి సొంత నిధులను కేటాయించడం మరియు దొడ్లపాల ఎండి రాహుల్ రెడ్డి సహాయ సహకారాలు అందించడంతో ఈ వాటర్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేసి ఎంపీడీవో సురేష్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో రాచపాలెం గ్రామస్తులు, దొడ్ల పాల ఎండి రాహుల్ రెడ్డి, సచివాలయం ఉద్యోగులు మరియు ఓజిలి మండలం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు, గ్రామస్తులు వారి సొంత నిధులకు ఈ వాటర్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేసుకోవడంపై పలువురు హర్షం వ్యక్తం చేశారు, ప్రభుత్వాల మీద ఆధారపడకుండా రాజకీయ నాయకులు ఏదో చేస్తారని భావించకుండా గ్రామస్తులలో చైతన్యం కలిగి వారే వారి సొంత నిధులతో వాటర్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం రాజకీయాల పట్ల ప్రజలలో కలుగుతున్న మార్పును తెలియజేస్తుందని పలువురు తెలుపుతున్నారు,
రాచపాలెంలో తాగునీటి సమస్య అక్కడే ప్రజలను వెంటాడుతుండడం, దానికి సరైన పరిష్కారం చేసే విధంగా అటు అధికారులు ఇటు రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడూ ఆలోచించకాపోవడం ఆనవాయితీగా మారింది, అయితే అటు రాజకీయ నాయకులు తోనూ ఇటు అధికారులతోనూ విసిగిపోయిన అక్కడి ప్రజలు వారి సొంత నిధులతో వాటర్ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేపట్టారు, ఈ వాటర్ ప్లాంట్ నిర్మాణం లో ఆ గ్రామస్తుల కష్టం ఉందని ఆ గ్రామంలో రేపటి భవిష్యత్తు అయిన తాగునీటి సమస్యను ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు ఆ గ్రామస్తులు సొంత నిధులను కేటాయించి ఆ వాటర్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేయడం సంతోషించదగిన విషయమని ఎంపీడీవో సురేష్ రెడ్డి తెలియజేశారు.