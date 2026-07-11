Sullurupeta: మన్నేముత్తెరిలో అక్రమ మట్టి తవ్వకాలపై పోలీసుల మెరుపు దాడి
Sullurupeta: తిరుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేట మండలం మన్నేముత్తెరిలో అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా మట్టి తవ్వుతున్న ముఠాపై పోలీసులు దాడి చేశారు.
సూళ్లూరుపేట: తిరుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేట మండలంలోని మన్నే ముతేరి గ్రామం సమీపంలో ఉన్న తామర మడుగుగుంట వద్ద అక్రమంగా మట్టిని తవ్వి రవాణా చేస్తున్న వారిని పోలీసులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బరాయుడు ఆదేశాల మేరకు, నాయుడుపేట డీఎస్పీ జి. చెంచుబాబు పర్యవేక్షణలో ఈ దాడి అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా జరిగింది.
మన్నే ముత్తెరి గ్రామంలోని తామర మడుగుగుంట నుంచి ఎటువంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండా యథేచ్ఛగా మట్టిని తవ్వి, ట్రాక్టర్ల ద్వారా తరలిస్తున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో సూళ్ళూరుపేట సీఐ ఎం. మురళీకృష్ణ బృందం రంగంలోకి దిగింది. సూళ్ళూరుపేట ఎస్సై గంటా అజయ్ కుమార్ తన సిబ్బందితో కలిసి ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టగా, అక్కడ మట్టి తవ్వకాల్లో నిమగ్నమై ఉన్న దృశ్యాలు బయటపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో మట్టిని తరలిస్తున్న 5 ట్రాక్టర్లను మరియు తవ్వకాల్లో ఉపయోగిస్తున్న ఒక జేసీబీని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఐ ఎం. మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, అధికారుల అనుమతి లేకుండా మట్టిని తరలించడం చట్టరీత్యా తీవ్రమైన నేరమని హెచ్చరించారు. ఎవరైనా సరే చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటే ఎంతమాత్రం సహించేది లేదని, ప్రకృతి వనరులను ఇష్టానుసారంగా దోచుకుంటే కఠినమైన కేసులు నమోదు చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి పోలీసు యంత్రాంగం నిరంతరం నిఘా ఉంచుతుందని, ఈ విషయంలో ఎవరినీ ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని ఆయన వెల్లడించారు. అక్రమ మట్టి రవాణా వెనుక ఉన్న వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, దీనికి సంబంధించి సమగ్ర దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. చట్ట వ్యతిరేక పనులకు పాల్పడే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని సీఐ మురళీకృష్ణ బృందం మరోసారి హెచ్చరించింది. ఈ మెరుపు దాడిలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ కాజా హుసేన్, కానిస్టేబుల్స్ కె. కుప్పారావు ,
హోమ్ గార్డ్స్ వేలూరుకిరణ్ కుమార్, వీరయ్య,సుదర్శన్ పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొని అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేశారు.