Tiruchanur: అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ఒరిస్సా చీఫ్ జస్టిస్
Tiruchanur: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని ఒరిస్సా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ హరీష్ టాండన్ కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు.
తిరుచానూరు: శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని ఒరిస్సా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి హరీష్ టాండన్ గురువారం కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు.
ఆలయం వద్ద హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కి ఆలయ డిప్యూటీ ఈఓ హరీంద్రనాథ్, సూపరింటెండెంట్ ముని చెంగల్రాయులు ఆలయ అర్చకులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి, దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు.
అమ్మవారి కుంకుమార్చన సేవలో పాల్గొన్న హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కి ఆలయ అధికారులు అమ్మవారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
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