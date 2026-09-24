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Naidupeta: మున్సిపల్ దుకాణాల అద్దె బకాయిలు చెల్లించాలి: ఉరుకుందమ్మ

Naidupeta: నాయుడుపేట మున్సిపల్ దుకాణాల అద్దె బకాయిలను వెంటనే చెల్లించకపోతే దుకాణాలకు తాళాలు వేస్తామని మున్సిపల్ మేనేజర్ ఉరుకుందమ్మ హెచ్చరించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 Sept 2026 6:04 PM IST
Naidupeta
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Naidupeta: మున్సిపల్ దుకాణాల అద్దె బకాయిలు చెల్లించాలి: ఉరుకుందమ్మ

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Naidupeta: మున్సిపాలిటీకి రావాల్సిన దుకాణాల అద్దె బకాయిలను వ్యాపారులు వెంటనే చెల్లించి పురపాలక సంఘానికి సహకరించాలని మున్సిపల్ మేనేజర్ ఉరుకుందమ్మ కోరారు. గురువారం పురపాలక సంఘం పరిధిలోని చదలవాడ వెంకట సుబ్బమ్మ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లలోని దుకాణాలను మున్సిపల్ సిబ్బందితో కలిసి ఆమె సందర్శించారు.

ఈ సందర్భంగా అద్దె బకాయిలు చెల్లించని వ్యాపారులతో ఆమె మాట్లాడారు. దీర్ఘకాలంగా లక్షల రూపాయల మేర అద్దెలు పేరుకుపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, ఒకటి రెండు రోజుల్లో బకాయిలను చెల్లించాలని సూచించారు. గడువులోగా చెల్లించని పక్షంలో నిబంధనల ప్రకారం దుకాణాలకు తాళాలు వేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.

దుకాణదారులు సకాలంలో అద్దెలు చెల్లించి నాయుడుపేట పురపాలక అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ రెవెన్యూ ఇన్‌స్పెక్టర్ (ఆర్.ఐ) ఖాసీం, సిబ్బంది, తుమ్మూరు శ్రీను, గాయత్రి ప్రసాద్, చిరంజీవి, అంథోని, మరియు రమేష్ పాల్గొన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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