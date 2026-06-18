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Sullurupeta: సూళ్ళూరుపేటలో కూటమి రెండేళ్ల పండగ.. భారీ ర్యాలీ

Sullurupeta: తిరుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేటలో కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల విజయోత్సవ సంబరాలు మిన్నంటాయి.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Published on: 18 Jun 2026 5:29 PM IST
Sullurupeta
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Sullurupeta: సూళ్ళూరుపేటలో కూటమి రెండేళ్ల పండగ.. భారీ ర్యాలీ

సూళ్ళూరుపేట: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతిజిల్లా సూళ్ళూరుపేట పట్టణంలో ఇవ్వాళ జరిగిన సంబరాలు మిన్నంటాయి. ఈ వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించిన భారీ ర్యాలీ పట్టణాన్ని ఊపింది.

భారీ సౌండ్ సిస్టమ్స్, డప్పు చప్పుళ్లు, కార్యకర్తల నినాదాలతో పట్టణం హోరెత్తింది. ప్రజలు భారీగా తరలిరావడంతో రోడ్లన్నీ జనంతో నిండిపోయాయి. ర్యాలీ అనంతరం స్థానిక కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన సభకు రాజకీయ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

​ఈ సభలో సూళ్ళూరుపేట ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీ ప్రసంగిస్తూ, గడిచిన రెండేళ్ల కాలంలో ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలను, అభివృద్ధి పనులను వివరిస్తూ సభను తన ప్రసంగంతో ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో సంక్షేమ పథకాలను పారదర్శకంగా అమలు చేస్తున్నామని, ఎన్నికల హామీలను నెరవేరుస్తూ నియోజకవర్గంలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరుస్తున్నామని ఆమె వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా నియోజకవర్గంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న కాళంగి నది బ్రిడ్జి, నెర్రి కాలువ, గ్రాయిన్ బ్రిడ్జి పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తామని, ఇది ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనమని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు.

​ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీ మాట్లాడుతూ, నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో తాను తీసుకుంటున్న చొరవ, ప్రజల సమస్యల పట్ల చూపుతున్న సానుకూల దృక్పథంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. మహిళా సాధికారతకు, రక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోందని, స్వయం సహాయక సంఘాలకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నామని తెలిపారు.

నిరుద్యోగ యువతకు మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు నిరంతరం నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, జాబ్ మేళాలను నిర్వహిస్తున్నామని, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే తన మొదటి లక్ష్యమని ఆమె పునరుద్ఘాటించారు. రాబోయే రోజుల్లో సూళ్ళూరుపేటను మరింత అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని, ప్రభుత్వ లక్ష్యాల సాధనలో కార్యకర్తలందరూ భాగస్వాములు కావాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షురాలు పనబాక లక్ష్మి, టీడీపీ బెస్త కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బొమ్మన శ్రీధర్, బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు సన్నారెడ్డి దయాకర్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం, సూళ్ళూరుపేట ఏఎంసీ ఛైర్మన్ ఆకుతోట రమేష్, నాయుడుపేట ఏఎంసీ ఛైర్మన్ ఉయ్యాల ప్రవీణ్, నాయుడుపేట పట్టణ అధ్యక్షుడు 786 రఫీ, తిరుపతి పార్లమెంట్ టీడీపీ బి.సి.సెల్ ప్రధాన కార్యదర్శి చిట్టెటి పెరుమాళ్, తిరుమూరు సుధాకర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలు కూటమి పాలన పట్ల ప్రజలలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని, ఎమ్మెల్యేపై ఉన్న నమ్మకాన్ని స్పష్టంగా చాటిచెప్పాయి.

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KKV Sudhakar, Sullurupeta

KKV Sudhakar, Sullurupeta

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