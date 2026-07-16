Sullurpeta: నియోజకవర్గంలో క్రీడల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తాం ఎమ్మెల్యే
Sullurpeta: అగ్రహారపేట ప్రీమియర్ లీగ్ (APL) ఫైనల్ మ్యాచ్, బహుమతి ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి సూళ్ళూరుపేట ఎమ్మెల్యే డా. నెలవల విజయశ్రీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
సూళ్లూరుపేట: తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట ప్రాంతంలో జరిగిన అగ్రహారపేట ప్రీమియర్ లీగ్ (APL) ఫైనల్ మ్యాచ్ మరియు బహుమతి ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత ఉత్సాహంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సూళ్ళూరుపేట ఎమ్మెల్యే డా. నెలవల విజయశ్రీ హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా ఆమె విజేతలకు, రన్నరప్ జట్లకు బహుమతులను అందజేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి క్రీడా పోటీలు నిర్వహించడం ద్వారా యువతలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికితీయవచ్చని తెలిపారు. క్రీడలు కేవలం వినోదానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, యువతలో క్రమశిక్షణ, ఐక్యత మరియు నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందిస్తాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఫైనల్ మ్యాచ్లో విజేతగా నిలిచిన జట్టు సభ్యులను అభినందించడమే కాకుండా, చివరి వరకు పోరాడిన రన్నరప్ జట్టు క్రీడాకారుల ఆటతీరును ఆమె ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు. క్రీడల్లో గెలుపోటములు సహజమని, ఓటమిని కూడా క్రీడా స్ఫూర్తితో స్వీకరించి, వచ్చేసారి మరింత మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరచాలని ఆటగాళ్లకు సూచించారు.
సూళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గంలో క్రీడలకు, క్రీడాకారులకు పెద్దపీట వేయాలనేది ఎమ్మెల్యే డా. నెలవల విజయశ్రీ ప్రధాన లక్ష్యం. నియోజకవర్గంలో ఆధునిక క్రీడా మైదానాల నిర్మాణం, పాత స్టేడియాల ఆధునికీకరణ మరియు గ్రామీణ యువతకు అవసరమైన క్రీడా సామగ్రిని అందుబాటులో ఉంచడం వంటి అంశాల్లో ఆమె ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
క్రీడల ద్వారానే యువత చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉంటూ, శారీరక, మానసిక దృఢత్వాన్ని సొంతం చేసుకుంటారని ఆమె బలంగా నమ్ముతారు. ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను గుర్తించి, వారికి సరైన శిక్షణ, ప్రోత్సాహకాలు అందించడం ద్వారా వారు జాతీయ స్థాయిలో రాణించేలా చేయడమే తన సంకల్పమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఈ టోర్నమెంట్ను ఎంతో పద్ధతిగా నిర్వహించిన కమిటీ సభ్యులను, దాతలను ఎమ్మెల్యే అభినందించారు. స్థానిక ప్రజలు, క్రీడాభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహించడం సంతోషదాయకమని, భవిష్యత్తులోనూ ఇటువంటి క్రీడా పోటీలకు తన పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు.