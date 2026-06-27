Tirupati: లబ్ధిదారులకు ₹8.43 లక్షల సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే!
Tirupati: తిరుపతిలో 8 మంది లబ్ధిదారులకు ₹8,43,852 విలువైన సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులను పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు.
తిరుపతి: సిఎంఆర్ ఎఫ్ చెక్కులను లద్దిదారులకు ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు తన కార్యాలయంలో పంపిణీ చేశారు. ఎనిమిది మంది లబ్ధిదారులకు ఎనిమిది లక్షలా నలభై మూడువేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు రూపాయల చెక్కులను ఎమ్మెల్యే అందించారు.
చెక్కులు పొందిన వారిలో ఎల్ ఓ సి కింద పరంధామ నాయుడుకు మూడు లక్షల ఆరువేల రూపాయలు, జీవకోన పాల్రిధిలోని రాజీవ్ నగర్ కు చెందిన గోవిందయ్య కు లక్షా యాభై మూడు వేల రూపాయలు, ముత్తురాణికి నలభై ఒక్క వేల రూపాయలు, మధురానగర్ కు చెందిన రమేష్ కు నలభై ఒక్క వేలు, రేఖకు లక్షా పద్దెనిమిది వేలు,
కొత్తపల్లికి చెందిన నాగరాజ రెడ్డికి నలభై వేలు, శ్రీనివాసులు కు నలభై రెండు వేలు, పోస్టల్ కాలానికి చెందిన వరలక్ష్మి కి లక్ష రూపాయల చెక్కులను ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు అందించారు. పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు వైద్య ఖర్చులో కొంత భారం ప్రభుత్వం సి ఎం ఆర్ ఎఫ్ ద్వారా పంచుకుంటున్నదని ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు తెలిపారు.
ప్రజల సంక్షేమం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు,ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, యువనాయకులు నారా లోకేష్ లు పాటుపడుతున్నారని ఆయన చెప్పారు.ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు ప్రభాకర్ రెడ్డి,మణి, బీరం విజయ్ కుమార్,టిడిపి నాయకులు జనార్ధన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.