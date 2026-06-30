Renigunta: రేపు రేణిగుంటకు మంత్రి నారా లోకేష్ రాక
Renigunta: తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటకు రేపు (బుధవారం) ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రానున్నారు.
Renigunta: శ్రీకాళహస్త్రీ నియోజవర్గం రేణిగుంట మండల పరిధిలోని ఎలమండ్యం గ్రామ సమీపంలో బుధవారం రోజున టీడీపీ కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా రాష్ట్ర టిడిపి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ విద్యా &ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ విచ్చేయనున్నారు.
ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి,టీడీపీ నాయకులు జిల్లా అధికారులు సభా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. దీంతో సభా స్థలాలు వద్ద టీడీపీ జెండాలు ఫ్లెక్సీ లతో,టిడిపి కార్యకర్తల సమావేశానికి శరవేగంగా ముస్తాబవుతుంది.
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