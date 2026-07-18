Srikalahasti: మట్కా కేసులో కలకలం.. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు అరెస్ట్!
Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని తొట్టంబేడు పోలీసులు మట్కా కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుడు షేక్ అమానుల్లాను అరెస్ట్ చేశారు.
శ్రీకాళహస్తి: శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని తొట్టంబేడు పోలీసులు మట్కా కేసులో పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా తొట్టంబేడు ఇన్చార్జ్, బి.ఎన్. కండ్రిగ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ, క్రైమ్ నంబర్ 43/2026 మట్కా కేసులో ఇప్పటికే ప్రధాన నిందితుడు పద్మనాభంను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు తెలిపారు.
ఈ కేసులో పరారీలో ఉన్న షేక్ అమానుల్లా అనే నిందితుడిని దొడ్డంపేట ఎస్ఐ బాలకృష్ణకు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు అతని నివాసం వద్ద అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
దర్యాప్తులో భాగంగా షేక్ అమానుల్లాపై శ్రీకాళహస్తి వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నాలుగు, టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మరో నాలుగు కేసులు నమోదై ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు తెలిపారు. వాటిలో నాలుగు కేసులు పెండింగ్లో ఉండగా, అవి రేషన్ బియ్యం అక్రమ రవాణాకు సంబంధించినవిగా తేలినట్లు చెప్పారు.
2017 నుంచి ప్రధాన నిందితుడు పద్మనాభంతో పరిచయం ఏర్పడిన షేక్ అమానుల్లా, మట్కా బెట్టింగ్ల ద్వారా అధికంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అక్రమ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించినట్లు విచారణలో వెల్లడైందని సీఐ తెలిపారు.
ఈ మట్కా కేసులో ఇప్పటివరకు మొత్తం ఐదుగురు నిందితులను గుర్తించగా, ఇద్దరిని అరెస్టు చేసినట్లు, మిగిలిన ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నారని తెలిపారు. వారిని కూడా త్వరలోనే అరెస్టు చేసి, కేసులో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి తీసుకువస్తామని పోలీసులు వెల్లడించారు.