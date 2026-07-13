Renigunta: రేణిగుంట రైల్వే క్యారేజ్ షాప్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం!
Renigunta: రేణిగుంట రైల్వే క్యారేజ్ రిపేర్ షాప్లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం. ఆకాశాన్ని తాకిన మంటలు, దట్టమైన పొగతో పరిసర గ్రామాల ప్రజల భయాందోళన.
Renigunta: తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలోని క్యారేజ్ రిపేర్ వర్క్ షాప్ (CRS) ఆవరణలో ఈరోజు భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
👉ప్రమాద వివరాలు...
క్యారేజ్ రిపేర్ షాప్ ప్రాంగణంలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను (వేస్ట్ నిల్వలు) సిబ్బంది తగులబెట్టే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది.ఒక్కసారిగా మంటలు అదుపుతప్పి ఆకాశాన్ని తాకేలా ఎగసిపడటంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. ప్రమాద తీవ్రతకు స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. బి టి ఆర్, కాలనీ, శెట్టిపల్లి, ఆర్టీవో ఆఫీస్ రేణిగుంట పరిసర ప్రాంతాల్లో దట్టంగా కమ్ముకున్న పొగ.
👉అదుపులోకి రాని మంటలు...
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ సిబ్బంది, ఫైర్ ఇంజన్ల సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. మంటలు మరింత విస్తరించకుండా అగ్నిమాపక సిబ్బంది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలపై అధికారులు విచారణ చేపడుతున్నారు. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందలేదు. అర్థరాత్రి 1:30 గంట దాటినా కూడా అదుపులోకి రాని వంటలు... రైల్వే అధికారుల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని పలువురు చర్చించుకుంటున్నారు.