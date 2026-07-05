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MallaVaram: మల్లవరం మాజీ సర్పంచ్‌పై ‘ఆర్ఆర్ యాక్ట్’ కింద రికవరీ చేయాలి

MallaVaram: గ్రామపంచాయతీలో జరిగిన కోటిన్నర రూపాయల అవినీతిపై తక్షణమే స్పందించి, ఆర్ఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం రికవరీ చేయాలని టీడీపీ జిల్లా పార్టీ కార్యదర్శి మనోహర్

VENKATA RAMANA, CHANDRAGIRI
Updated on: 5 July 2026 8:44 PM IST
MallaVaram
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MallaVaram: మల్లవరం మాజీ సర్పంచ్‌పై ‘ఆర్ఆర్ యాక్ట్’ కింద రికవరీ చేయాలి

మల్లవరం: గ్రామపంచాయతీలో కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగితే ఎందుకు డిపిఓ ఇతర అధికారులు పట్టించుకోలేదని, చిగురువాడ గ్రామపంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్ పై తీసుకున్న రికవరీ కేసును మల్లవరం మాజీ సర్పంచ్ పై అమలు చేయాలని టిడిపి జిల్లా పార్టీ కార్యదర్శి మనోహర్ చౌదరి డిమాండ్ చేశారు.

ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మల్లవరం గ్రామపంచాయతీలో దాదాపు కోటిన్నర రూపాయల అవినీతి జరిగిందని సాక్షాత్ డిఎల్పిఓ విచారణలో నివేదిక సమర్పించినప్పటికీ డిపిఓ గాని ఇతర జిల్లా అధికారులు దీనిపై పట్టించుకోక పోవడం దారుణమన్నారు.

మల్లవరం గ్రామపంచాయతీలో జరిగిన అవినీతిపై అధికారులు మాజీ సర్పంచ్ కు చెక్ పవర్ రద్దు చేసినప్పటికీ, రికవరీ మాత్రం చేయటంలో అలసత్వం వహిస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

చిగురువాడ మాజీ సర్పంచ్ పై అధికారులు తీసుకున్న చర్యలు ప్రకారం సి మల్లవరం గ్రామపంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్ మొక్కల భారతిపై ఆర్ఆర్ ఆక్టర్ ప్రకారం దుర్వినియోగమైన నిధులను వసూలు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

పంచాయతీలో నిధులు దుర్వినియోగం అయ్యాయని వాటిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోకపోవడం దారుణమని పేర్కొన్నారు. డిపిఓ వెంటనే స్పందించి దుర్వినియోగంపై రికవరీ చట్టం ప్రకారం మాజీ సర్పంచ్ వద్ద నిధులు రికవరీ చేయించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

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VENKATA RAMANA, CHANDRAGIRI

VENKATA RAMANA, CHANDRAGIRI

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