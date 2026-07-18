Sriharikota: శ్రీహరికోటలో విక్రమ్-1 ప్రయోగాన్ని చూసిన విద్యార్థులు
Sriharikota: కేవీబీ పురం పాఠశాల విద్యార్థుల విజ్ఞాన విహారయాత్ర. శ్రీహరికోటలో విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన 250 మంది విద్యార్థులు.
శ్రీహరికోట: శ్రీహరికోటలో నిర్వహించిన విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు కేవీబీ పురం మండలంలోని వివిధ పాఠశాలల నుంచి 250 మంది విద్యార్థులు విజ్ఞాన విహారయాత్రగా వెళ్లారు. జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కేవీబీ పురం నుంచి 160 మంది విద్యార్థులు పాల్గొనగా, ఇతర పాఠశాలల విద్యార్థులు కూడా ఈ యాత్రలో భాగమయ్యారు.
యాత్ర ప్రారంభానికి ముందు కేవీబీ పురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఓబయ్య పచ్చ జెండా ఊపి బస్సులను ప్రారంభించారు. విద్యార్థుల రవాణా కోసం రెండు బస్సులను ఉచితంగా అందించి పోలీసు శాఖ విద్యాభివృద్ధికి తమ వంతు సహకారం అందించింది.
ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంలో మండల విద్యాశాఖ అధికారి లక్ష్మీపతి, రవికుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. విద్యార్థుల భద్రత కోసం ఉపాధ్యాయులు బి. నాగరాజు, పి. వసుంధర దేవి, ఓ. గోవర్ధన్ శెట్టి, కె. అనిత యాత్ర మొత్తం వారితో పాటు ఉండి పర్యవేక్షించారు. జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు కూనాటి సురేష్ సమన్వయంతో ఈ విజ్ఞాన యాత్ర విజయవంతంగా పూర్తయింది.
విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన విద్యార్థులు అంతరిక్ష శాస్త్రం, రాకెట్ సాంకేతికతపై విలువైన అవగాహన పొందారు. ఇటువంటి విజ్ఞాన విహారయాత్రలు విద్యార్థుల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, పరిశోధనా ఆసక్తిని, దేశభక్తిని పెంపొందించేందుకు దోహదపడతాయని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు.