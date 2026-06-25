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Tirupati: తిరుపతి కావేరి టెక్నాలజీస్‌లో ఉద్యోగాల జాతర

Tirupati: తిరుపతిలోని కావేరి టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలో హెచ్‌ఆర్, బీపీఓ, మార్కెటింగ్, వెబ్ డెవలపర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులు ప్రారంభమయ్యాయి.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 25 Jun 2026 11:17 AM IST
Tirupati
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Tirupati: తిరుపతి కావేరి టెక్నాలజీస్‌లో ఉద్యోగాల జాతర

తిరుపతి: కావేరి టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలో పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఐటీ సాఫ్ట్‌వేర్, హెచ్‌ఆర్, బీపీఓ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్, వెబ్‌సైట్ డెవలపర్ తదితర పోస్టులకు నియామకాలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

సంబంధిత విభాగాల్లో అనుభవం కలిగిన మహిళా, పురుష అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థుల విద్యార్హతలు, పనిలో అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎంపిక ప్రక్రియ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఎంపికైన వారికి అర్హతలకు తగిన ఆకర్షణీయమైన వేతనం, కెరీర్‌లో ఎదుగుదలకు అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఉద్యోగాలపై ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు తమ బయోడేటా, ఇతర వివరాలను సంస్థకు పంపించాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాల కోసం 96427 16561, 94900 67803 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చని లేదా [email protected] కు వివరాలు పంపవచ్చని సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

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Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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