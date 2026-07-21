Renigunta: కల్వర్టు పనుల పరిశీలన జనసేన నాయకుడు మిథున్ శాలి!
Renigunta: రేణిగుంట పోలీస్ లైన్ వీధిలో దెబ్బతిన్న కల్వర్టు పనులను పరిశీలించిన జనసేన నాయకుడు మిథున్ శాలి. పనుల్లో నాణ్యత పాటించాలని అధికారులకు సూచన.
Renigunta: రేణిగుంట పట్టణంలోని పోలీస్ లైన్ వీధిలో గత కొంతకాలం క్రితం భారీ వాహనాల రాకపోకల కారణంగా కల్వర్టు దెబ్బతిని కుంగిపోవడంతో అధికారులు మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు.జనసేన యువ నాయకుడు మిథున్ శాలి జనసైనికులతో కలిసి పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాన్ని సందర్శించి పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా కల్వర్టు నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై అధికారులతో మాట్లాడి, పనులు నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, వేగంగా పూర్తి చేయాలని కోరారు. వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఈ పనులు పూర్తయితే పోలీస్ లైన్ వీధిలో రాకపోకలు సులభతరం కావడంతో పాటు స్థానికులకు, వాహనదారులకు ఉపశమనం కలుగుతుందని మిథున్ శాలి పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.
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