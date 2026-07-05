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Gajulamandyam: గాజులమండ్యంలో రేషన్ బియ్యం ముఠా అరెస్ట్ 3,342 కిలోల బియ్యం సీజ్

Gajulamandyam: గాజులమండ్యం పోలీసుల మెరుపు దాడిలో రూ.1.16 లక్షల విలువైన రేషన్ బియ్యం స్వాధీనం. బొలెరో, ఆటో, బైక్ సీజ్. ముగ్గురు నిందితుల అరెస్ట్.

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA
Published on: 5 July 2026 7:43 PM IST
Gajulamandyam
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Gajulamandyam: గాజులమండ్యంలో రేషన్ బియ్యం ముఠా అరెస్ట్ 3,342 కిలోల బియ్యం సీజ్

గాజులమండ్యం: తిరుపతి జిల్లాలో అక్రమంగా పీడీఎస్ (రేషన్) బియ్యాన్ని తరలిస్తున్న ముఠాపై గాజులమండ్యం పోలీసులు దాడి చేసి ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశారు.వారి వద్ద నుంచి రూ.1,16,970 విలువైన 3,342 కిలోల రేషన్ బియ్యం,బొలెరో మాక్స్ వాహనం, ఆటోతో పాటు మోటార్ సైకిల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

రేణిగుంట రూరల్ సీఐ ఎం. మంజునాథ్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బరాయుడు,ఐపీఎస్ ఆదేశాలు, రేణిగుంట డీఎస్పీ వై. శ్రీనివాసరావు సూచనల మేరకు ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టారు.యర్రమరెడ్డిపాళ్యం నుంచి హర్ష టొయోటా షోరూమ్ వైపు అక్రమంగా రేషన్ బియ్యం తరలిస్తున్నట్లు వచ్చిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు గాజులమండ్యం ఎస్‌ఐ ఎస్.హరీషా,పోలీసు సిబ్బందితో కలిసి వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా AP04 TV 7542 నంబర్ గల బొలెరో మాక్స్, AP39 UA 3276 నంబర్ గల ఆటో, వాటికి ముందుగా ఎస్కార్ట్‌గా వెళ్తున్న AP03 AH 7637 నంబర్ గల హీరో స్ప్లెండర్ బైక్‌ను పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసులను గమనించిన నిందితులు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా సిబ్బంది చాకచక్యంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.అరెస్టైన నిందితులు ఎం.శివానందం (46), కె. ప్రేమ్ కుమార్ (31), ఎం. సంతోష్ (20)గా గుర్తించారు.

వీఆర్వోల సమక్షంలో వాహనాలను తనిఖీ చేయగా 83 బస్తాల్లో మొత్తం 3,342 కిలోల పీడీఎస్ బియ్యం ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు.విచారణలో రేణిగుంట పట్టణం,పరిసర ప్రాంతాల్లో తక్కువ ధరకు రేషన్ బియ్యం కొనుగోలు చేసి, అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు నిందితులు అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు స్వాధీనం చేసుకున్న బియ్యం, వాహనాలను సీజ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు.

ఈ కేసులో మరికొందరి ప్రమేయంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు.ఈ కేసును విజయవంతంగా ఛేదించిన గాజులమండ్యం పోలీసు అధికారులు,సిబ్బందిని జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

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JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

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