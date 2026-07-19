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Chandragiri: చంద్రగిరి టీడీపీలో చేరిన వైసీపీ ఎంపీటీసీ జ్ఞానమ్మ

Chandragiri: చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో వైసీపీకి ఎదురుదెబ్బ. ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సమక్షంలో టీడీపీలో చేరిన ఎంపీటీసీ జ్ఞానమ్మ, 50 మంది కార్యకర్తలు.

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA
Published on: 19 July 2026 5:11 PM IST
Chandragiri
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Chandragiri: చంద్రగిరి టీడీపీలో చేరిన వైసీపీ ఎంపీటీసీ జ్ఞానమ్మ

చంద్రగిరి: చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని రామచంద్రాపురం మండలం నెన్నూరు పంచాయతీకి చెందిన వైసీపీ ఎంపీటీసీ జ్ఞానమ్మ, ఆమె భర్త సిద్ధమని రెడ్డి, గిరిధర్ రెడ్డితో పాటు సుమారు 50 మంది కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. తిరుపతి రూరల్ మండలం తనపల్లి వద్ద ఉన్న చంద్రగిరి టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సమక్షంలో వారికి పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు.

ఈ సందర్భంగా కొత్తగా పార్టీలో చేరిన నాయకులు మాట్లాడుతూ, గత ఐదేళ్ల వైసీపీ పాలనతో పాటు రెండేళ్ల కూటమి ప్రభుత్వ పాలనను పరిశీలించిన తర్వాత అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై టీడీపీలో చేరినట్లు తెలిపారు. చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు, ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని నాయకత్వం తమ నిర్ణయానికి కారణమని పేర్కొన్నారు.

ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని మాట్లాడుతూ, పార్టీలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరికీ తగిన గుర్తింపు, ప్రాధాన్యం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న విశ్వాసమే టీడీపీలో చేరికలకు కారణమని అన్నారు. కార్యక్రమంలో చిత్తూరు పార్లమెంట్ టీడీపీ అధ్యక్షుడు షణ్ముగం రెడ్డి, పూతలపట్టు ఎమ్మెల్యే మురళీమోహన్, సీనియర్ నాయకుడు పులిగోరు మురళి, జిల్లా టీడీపీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

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JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

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