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Tirupati: వ్యాపారుల దీక్షకు ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని మద్దతు

Tirupati: శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీవారి మెట్టు చిరు వ్యాపారులు తిరుపతి ఏడీ బిల్డింగ్ ఎదుట చేస్తున్న 690 రోజుల నిరాహార దీక్షకు చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే మద్దతు ప్రకటించారు.

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA
Published on: 11 July 2026 11:53 AM IST
Tirupati
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Tirupati: వ్యాపారుల దీక్షకు ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని మద్దతు

Tirupati: చంద్రగిరి మండలం శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీవారి మెట్టు వద్ద తమ జీవనోపాధిని కాపాడాలని డిమాండ్ చేస్తూ తిరుపతిలోని ఏడీ బిల్డింగ్ ఎదుట గత 690 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేపడుతున్న చిరు వ్యాపారులకు చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని శనివారం మద్దతు ప్రకటించారు.

దీక్షా శిబిరాన్ని సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని, ఆందోళన చేస్తున్న వ్యాపారులకు సంఘీభావం తెలిపారు. వారి సమస్యలను ఓర్పుగా విని, త్వరితగతిన పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, సుదీర్ఘకాలంగా ఆందోళన చేస్తున్న చిరు వ్యాపారుల న్యాయమైన సమస్యలను కూటమి ప్రభుత్వం, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లి త్వరలోనే పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

చిరు వ్యాపారుల జీవనోపాధికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయమై సంబంధిత ఉన్నతాధికారులతో త్వరలోనే చర్చించి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకునేలా ప్రయత్నిస్తానని చెప్పారు.

ప్రభుత్వం చిరు వ్యాపారుల డిమాండ్లను సానుకూలంగా పరిశీలిస్తుందనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే, బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని మద్దతు ప్రకటించడంతో చిరు వ్యాపారులు, యూనియన్ నాయకులు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ నాయకులు, చిరు వ్యాపారులు, కూటమి కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

JALEEL, NAGARI & RENIGUNTA

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