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Sullurupeta: పవన్ కళ్యాణ్‌కు నేను కేవలం అభిమానిని కాదు.. భక్తురాలిని!

Sullurupeta: సూళ్ళూరుపేటలో కాసం ఫ్యాషన్స్ ప్రారంభోత్సవంలో నటి అనసూయ భరద్వాజ్ సందడి. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌పై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Published on: 10 July 2026 4:21 PM IST
Sullurupeta
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Sullurupeta: పవన్ కళ్యాణ్‌కు నేను కేవలం అభిమానిని కాదు.. భక్తురాలిని!

Sullurupeta: తిరుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేటలో ప్రముఖ నటి, యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం స్థానికంగా, రాజకీయ వర్గాల్లోనూ చర్చనీయాంశమయ్యాయి. సూళ్ళూరుపేటలో 'కాసం ఫ్యాషన్స్' షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన ఆమె, స్థానిక శాసనసభ్యురాలు డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీతో కలిసి సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో అనసూయ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల తనకున్న అమితమైన గౌరవాన్ని, అనుబంధాన్ని బహిరంగంగా చాటుకున్నారు.

​పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల తనకు ఉన్నది కేవలం ఒక అభిమానిగా ఉండే భావన మాత్రమే కాదని, ఆయన పట్ల తాను ఒక భక్తురాలిగా ఉంటానని అనసూయ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్‌తో తనకు గత 12 ఏళ్లుగా అనుబంధం ఉందని, ఆయన వ్యక్తిత్వంపై తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని ఆమె వెల్లడించారు. పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ తరచూ అలుముకునే రాజకీయ వివాదాల గురించి స్పందిస్తూ.. అవన్నీ సృష్టించబడినవేనని, వాస్తవానికి అక్కడ ఏమీ లేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. రాజకీయాల్లో ఒడిదుడుకులు, విమర్శలు రావడం సహజమని, వాటన్నింటినీ అధిగమించి, ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యంతో ప్రజాసేవ కోసం వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ తన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తున్నారని ఆమె ప్రశంసించారు. ఆయన చేయగలిగినంత మేర నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారని, ఆయన విషయంలో కాంట్రవర్సీ అన్నదే లేదని తాను గట్టిగా నమ్ముతున్నానని అనసూయ పేర్కొన్నారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, షాపింగ్ మాల్ నిర్వాహకులు, స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. నటి అనసూయ రాకతో షాపింగ్ మాల్ ప్రాంగణం సందడిగా మారింది. తనను చూసేందుకు వచ్చిన అభిమానులతో ఆమె కాసేపు ముచ్చటించారు. మొత్తానికి, పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల అనసూయ వ్యక్తం చేసిన ఈ అభిప్రాయాలు ఆయన అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపగా, నెట్టింట ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్‌గా మారాయి. పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా సేవలో పయనిస్తున్న తీరును అనసూయ సమర్థించడంపై భిన్నమైన చర్చలు నడుస్తున్నాయి.

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KKV Sudhakar, Sullurupeta

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